El papel de Rusia en el conflicto de Nagorno Karabaj: ¿qué acordaron Putin, Pashinián y Aliyev?

Los líderes de Rusia, Armenia y Azerbaiyán, Vladímir Putin, Nikol Pashinián e Ilham Aliyev, se reunieron el 31 de octubre en la ciudad rusa en Sochi para... 01.11.2022

Según el presidente ruso, fue establecida la base para que Ereván y Bakú alcancen una solución pacífica. Al mismo tiempo, los funcionarios de los dos países subrayaron la importancia de preparar activamente la conclusión de un tratado de paz.En total, la reunión duró unas seis horas. En una declaración final, los tres líderes reafirmaron los acuerdos anteriores alcanzados en aras de seguridad, estabilidad y desarrollo económico en todo el Cáucaso Meridional.Se hizo especial hincapié en la inadmisibilidad del uso o la amenaza del uso de la fuerza. Todas las disputas entre Bakú y Ereván deben resolverse sobre la base del reconocimiento mutuo de la soberanía y la integridad territorial. Se hace referencia a la Carta de la ONU y a la Declaración de Almaty sobre los objetivos y principios de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).Sin embargo, no todo lo que se acordó previamente a alto nivel pudo incorporarse al documento final.El transcurso de negociacionesLas conversaciones en Sochi comenzaron con una reunión entre Pashinián y Putin. Uno de los principales objetivos del primer ministro armenio era discutir la retirada de las tropas azerbaiyanas del territorio armenio. Según diferentes datos, Bakú podría ocupar desde varias decenas hasta varios cientos de kilómetros cuadrados de la República a partir de 2021."En contra de esto, Azerbaiyán inició una nueva agresión a gran escala y ocupó nuevos territorios de Armenia el 13 de septiembre. Para nosotros es muy importante la posición clara de Rusia en este asunto, con una formulación sobre la necesidad de retirar las tropas azerbaiyanas", sostuvo Pashinián.Asimismo destacó que anteriormente, a sugerencia de Moscú, Ereván había aceptado formar una comisión para delimitar la frontera. Además, Ereván apoya el proyecto de acuerdo ruso. Según el líder armenio, esto no contradice en absoluto lo acordado en Praga con la mediación de Francia.Tras sostener las conversaciones con el mandatario armenio, Putin se reunió con Aliyev. Su homólogo azerbaiyano le agradeció al líder ruso por su meditación en la resolución del conflicto de Karabaj. Según Aliyev, la disputa sobre la región caucásica es cosa del pasado. Además, el presidente azerbaiyano está dispuesto a discutir las relaciones con Armenia sobre la base de los cinco principios previamente anunciados a Ereván: el reconocimiento mutuo de la soberanía, la ausencia de reivindicaciones territoriales, la abstención de amenazas, la delimitación de las fronteras y la apertura de todas las comunicaciones.El presidente ruso puso de relieve la importancia del desbloqueo de las carreteras que, en su opinión, beneficiaría a ambas partes. Sobre todo, destacó la voluntad política de Pashinián que puede ayudar a resolver el conflicto. A su vez, el líder armenio expresó su disposición de abrir todas las carreteras, pero estas deben permanecer bajo el control de Ereván.Después de que Putin hablara con los presidentes de ambas partes, los tres líderes se reunieron. El presidente ruso recordó que el conflicto solo puede resolverse mediante la aplicación consecuente de los acuerdos alcanzados por Nikol Pashinián e Ilham Aliyev. Sin embargo, aclaró que Moscú no va a imponer nada a nadie.Los dirigentes de Armenia y Azerbaiyán no descartan la posibilidad de que se firme un acuerdo de paz antes de finales de año.Francia y EEUU, su contribución a la resolución del conflictoLa reunión de Sochi se produjo después de que Estados Unidos y Francia intentaran apartar a Moscú del proceso de resolución del conflicto armenio-azerbaiyano. Durante varios meses, políticos, diplomáticos y oficiales de inteligencia estadounidenses y europeos han tendido la mano a Bakú y Ereván, lo que finalmente culminó en las conversaciones entre Pashinián y Aliyev en Praga al margen de la cumbre de la Comunidad Política Europea.No hubo ningún avance, pero algunos observadores se apresuraron a señalar que Rusia estaba perdiendo terreno en el Cáucaso Sur. Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que Moscú no podía resolver el conflicto entre Ereván y Bakú y que solo utilizaba la situación para mantener su influencia sobre las Repúblicas caucásicas. Antes de la reunión de Sochi, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, pidió de hecho a Armenia y Azerbaiyán que abandonaran los esfuerzos de mediación rusos porque supuestamente Moscú no respeta la soberanía de los Estados vecinos.En una reunión del Club Internacional de Debates Valdái, el 27 de octubre, Vladímir Putin declaró que Washington proponía que Armenia y Azerbaiyán firmaran un tratado de paz según el cual Nagorno Karabaj quedaría bajo el control de Bakú. Si esta opción conviene a los armenios, Moscú no está en contra, pero todas las propuestas deben ser aceptables para ambas partes, añadió el presidente.En Armenia y Karabaj las palabras de Putin fueron recibidas con entusiasmo. Incluso hubo una concentración de muchos miles de personas en Stepanakert el 30 de octubre. La gente exige que se tenga en cuenta su opinión, creen que la autoproclamada república de Nagorno Karabaj (RNK) nunca formará parte de Azerbaiyán.Antes de partir hacia Sochi, Pashinián declaró que estaba dispuesto a prolongar la estancia de las fuerzas de paz en Karabaj entre 10 y 20 años y apoyó las propuestas de Moscú para la resolución del conflicto. Sin embargo, el primer ministro dijo que Bakú se queja a los países occidentales de la presencia de tropas rusas en Armenia y Karabaj, que supuestamente suponen una amenaza para la soberanía. Una misión de observación de la Unión Europea de 40 miembros llegará pronto a la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, por dos meses. Pashinián dice que la misión podría ampliarse, pero por ahora no ve la necesidad de hacerlo.El embajador armenio para misiones especiales Edmond Maroukián asegura que no existe ningún proyecto de acuerdo de paz "de Washington" u "occidental". En sus palabras, solo hay propuestas azerbaiyanas que se están debatiendo en EEUU y la UE, y una versión rusa que conviene a los armenios, pero no a los azerbaiyanos.

