Sao Paulo usará "toda la fuerza necesaria" para deshacer bloqueos en carreteras

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de Sao Paulo, Rodrigo Garcia, aseguró que usará "toda la fuerza necesaria" para deshacer los... 01.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-01T14:30+0000

américa latina

jair bolsonaro

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

En el estado de Sao Paulo, el más poblado del país, hay bloqueos en al menos diez carreteras, y durante la madrugada quedaron obstruidos incluso los accesos al aeropuerto internacional de Guarulhos, aunque la situación empieza a normalizarse en esa vía, como anunció el propio gobernador. Garcia explicó que la Policía de Carreteras está contando con el apoyo de la Policía Militar y que ya se consiguieron liberar "40 puntos que estaban bloqueados desde ayer".Además, recordó que los manifestantes que usen sus vehículos para bloquear las carreteras, especialmente camioneros, encaran una multa de 100.000 reales (más de 19.000 dólares) por cada hora de obstrucción."Las elecciones terminaron, vivimos en un país democrático, Sao Paulo respeta el derecho a las urnas y ninguna manifestación hará que la democracia del país retroceda", zanjó el gobernador.Garcia pertenece al Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), de centro-derecha, y en el balotaje presidencial apoyó al presidente Jair Bolsonaro. Su sucesor en el cargo de gobernador será el exministro de Infraestructura del gobierno Bolsonaro Tarcísio de Freitas, uno de los primeros líderes de la extrema derecha en reconocer la victoria de Lula da Silva. Policía libera principal carretera a aeropuerto de Sao PauloA su vez, la Policía Rodoviária Federal (PRF) liberó la carretera Hélio Smidt, la principal arteria que une a la ciudad con el aeropuerto internacional de Guarulhos y el Hospital General del mismo nombre, el mayor centro de salud de esa ciudad metropolitana, para poner fin al bloqueo que comenzó en la noche del lunes y que provocó la cancelación de al menos 25 vuelos.La liberación de todos los carriles de la carretera se efectuó cerca de las 9.15 hora local (12.15 GMT) cuando los efectivos de la PRF agotaron el recurso del diálogo y emplearon gas pimienta para correr a unos 30 manifestantes que resistían el bloqueo; no obstante, continúan los cortes en otras cinco carreteras principales. La gobernación del estado de Sao Paulo formó un gabinete de crisis junto con la Policía Militar, gracias al cual comunicaron la disolución de 34 bloqueos en carreteras cercanas a la ciudad.Sin embargo, se mantienen los cortes en las carreteras Anhanguera, que tiene dos tramos totalmente bloqueados: uno en la ciudad de Limeira, otro en Jundiaí y en dos tramos en la ciudad de Campinas, donde el bloqueo es parcial. En Hortolândia, la carretera de Bandeirantes tiene bloqueado el carril norte y libre para el tráfico el carril sur; la carretera Régis Bittencourt también presenta bloqueos.Las protestas ocurren en el marco de una ola de bloqueos de rutas efectuado por camioneros bolsonaristas en 25 estados brasileños y el Distrito Federal que buscan impugnar los resultados de las elecciones del 30 de octubre, y en medio del silencio oficial por parte del presidente Bolsonaro que, de momento, no ha reconocido su derrota.No obstante, el equipo de Bolsonaro y el del jefe de Estado electo ya iniciaron los contactos para el traspaso de poderes, informó uno de los portavoces del líder de la izquierda.En la noche del 31 de octubre, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó que la PRF y policías militares de los estados despejen todas las carreteras bloqueadas por los camioneros bolsonaristas. De Moraes señaló que los registros de los actos hacen "innegable" que "el PRF no ha estado cumpliendo con su tarea constitucional y legal" y estipuló para el director de la fuerza, Silvinei Vasques, una multa de 100.000 reales (19.000 dólares) por hora en caso de incumplimiento de la orden y posible destitución del cargo.

brasil

