Ecuador: auge de la violencia es un "paro armado" de bandas en contra de un "Estado ausente"

El presidente Guillermo Lasso se trasladó a Guayaquil para dirigir las con el fin de controlar la escalada de tensión. En otro orden, en Brasil miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro piden a los militares impedir que Lula, ganador de las presidenciales, asuma en enero. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se trasladó a la ciudad Guayaquil para dirigir las operaciones contra la creciente ola de violencia en las provincias Esmeraldas y Guayas.El jefe de Estado debió cancelar una visita a EEUU a raíz del problema que sacude al país desde febrero de 2021.El mandatario viajó a Guayaquil tras firmar el decreto que estableció el Estado de Excepción y toque de queda para las dos provincias. La medida rige desde el 1 de noviembre hasta el 16 de diciembre.En ese período, los ciudadanos de las provincias afectadas no podrán circular por las ciudades desde las 21 horas hasta las 5 de la madrugada.La medida se estableció como consecuencia de una reciente ola de hechos violentos como el asesinato de cinco policías. A esto se sumó la toma de ocho guías penitenciarios como rehenes en una cárcel, la explosión de varios coches bombas y detonaciones de explosivos.El entrevistado explicó que se han realizado unos 13 atentados en diversas partes de las ciudades de Guayaquil y de Esmeraldas, ambas bajo asedio por la delincuencia y presencia de estos grupos. Pese a las acciones y mensajes del Gobierno, la situación aún no tiene una salida".Asimismo, un grupo de encapuchados con armas de fuego amenazó al Gobierno con realizar nuevos atentados.La exigencia era devolver a sus respectivos pabellones a los reclusos vinculados con la banda criminal conocida como "Los Chone Killers".Según el periodista, el Ejecutivo reforzó los controles en la cárcel donde se iniciaron los disturbios (penitenciaría Litoral) para frenar la "recomposición de poderes internos" en marcha en estos lugares, tras el traslado de líderes."Este es un Estado ausente que ahora clama por ayuda para recuperar un control, buscando como estrategia visibilizar el problema, luego de meses de parsimonia. Veremos la eficacia de este cambio de posición [por parte del Ejecutivo]", indicó el entrevistado.El periodista calificó el aumento de actos violentos de las últimas horas como "un paro armado" en contra del Gobierno de Lasso, con el propósito de detener los traslados de líderes de bandas criminales en las diferentes cárceles.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— la tensión en Brasil, con miles de simpatizantes del mandatario Jair Bolsonaro que piden a los militares "tomar el poder" , tras el triunfo presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.Por otra parte, profundizamos en los detalles del regreso de Rusia al pacto alimentario luego de recibir garantías de Ucrania, en el marco del conflicto en este país.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

