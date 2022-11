https://sputniknews.lat/20221103/el-secretario-del-consejo-de-seguridad-ruso-se-proclama-sobre-el-mensaje-de-truss-enviado-a-blinken-1132098721.html

El Secretario del Consejo de Seguridad ruso se pronuncia sobre el mensaje de Truss enviado a Blinken

El Secretario del Consejo de Seguridad ruso se pronuncia sobre el mensaje de Truss enviado a Blinken

El Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, indica que el mensaje de texto que decía "está hecho" enviado por la ex primera ministra... 03.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-03T07:29+0000

2022-11-03T07:29+0000

2022-11-03T08:37+0000

internacional

rusia

ucrania

📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream

nord stream

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1130051257_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af7af308a65b858487ab607e3f2dba37.jpg

"Está claro que el principal beneficiado de estos atentados terroristas es EEUU y que los representantes de la Armada británica participaron en su planificación y ejecución, según la información del Ministerio de Defensa ruso", declaró Pátrushev en una reunión de secretarios de Consejos de Seguridad de los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), celebrada en Moscú.Pátrushev también denunció que Estados Unidos y el Reino Unido reclutan a terroristas internacionales para que participen en las hostilidades del lado del régimen de Kiev. Agregó que las palabras del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre la necesidad de un ataque nuclear preventivo contra Rusia confirman el mal estado de la salud mental del régimen ucraniano.Los planes de Kiev de construir una bomba suciaEl Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia denunció que Kiev está construyendo una "bomba sucia" con la participación de sus aliados occidentales.En palabras de Pátrushev, Rusia expresa "una muy seria preocupación por la situación claramente peligrosa, que en caso de no detenerse amenaza con una catástrofe mundial".El teniente general Igor Kiríllov, jefe de las tropas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia, declaró anteriormente que el Ministerio de Defensa ruso dispone de información sobre los planes de Kiev de utilizar una "bomba sucia" con el fin de acusar a Moscú de ello. Al mismo tiempo, una fuente confiable de Sputnik había informado que el régimen de Kiev incluso ya preparó una maqueta del misil balístico ruso Iskander para ser lanzado contra la zona de exclusión de Chernóbil, donde sería "interceptada" por las defensas aéreas ucranianas.Una bomba sucia es un recipiente con isótopos radiactivos y una carga explosiva. Al detonar la carga, el contenedor se destruye y la sustancia radiactiva se dispersa por una onda de choque, creando una contaminación radiactiva del terreno en áreas grandes. Según una presentación del Ministerio de Defensa ruso, en caso de que Ucrania detone una bomba sucia, los isótopos radiactivos se dispersarán en la atmósfera a una distancia de hasta 1.500 kilómetros y podrían cubrir Polonia."Al darse cuenta de que la política de sanciones contra Rusia fracasó, Occidente busca más argumentos para reunir a más países en una coalición para contrarrestar a Rusia", detalló Pátrushev.Reiteró que Moscú sabe quién es el ejecutor y el beneficiario de la posible provocación y advierte a todo el mundo que no tiene nada que ver con eso, tal como dijo el presidente ruso al intervenir el 27 de octubre en una reunión del Club Internacional de Debates Valdái.Los intentos de destruir a la etnia rusaPátrushev denunció que los "anglosajones", con la ayuda de Ucrania, quieren sentar un precedente para una mayor fragmentación de la etnia rusa y su objetivo es su completa erradicación."Al orquestar el golpe de Estado de 2014 en Kiev y poner en marcha la transformación acelerada de Ucrania en la llamada 'antirrusa', los anglosajones pretendían no solo preparar un trampolín para presionar a nuestro país sino también sentar un precedente para fragmentar aún más la etnia rusa con vistas a su completa erradicación", dijo el secretario.En su opinión, Rusia lucha "precisamente contra el régimen títere de Kiev", ya que los ucranianos son simplemente utilizados como "herramienta para contener a Rusia".Los ataques contra la central nuclear de ZaporozhieLa visita de una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a la central nuclear de Zaporozhie no ha conducido al cese de los ataques a la planta nuclear ni a la condena del régimen de Kiev por parte de la comunidad internacional, informó Pátrushev.Poco antes de las declaraciones de Pátrushev, las autoridades de la región de Zaporozhie, que se incorporó a Rusia a finales de septiembre, reportaron que el régimen de Kiev colocó explosivos en las instalaciones de la mayor central nuclear de Europa situada en esta región. Dichos explosivos fueron escondidos allí en febrero o marzo, informaron las autoridades locales.

https://sputniknews.lat/20221026/putin-el-mundo-se-vuelve-multipolar-pero-algunos-intentan-mantener-su-tambaleante-hegemonia-1131850520.html

https://sputniknews.lat/20221103/el-jefe-de-la-duma-rusa-autoridades-de-kiev-llevan-ucrania-a-una-desaparicion-total-1132099530.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream, nord stream, 📈 mercados y finanzas