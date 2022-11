https://sputniknews.lat/20221104/cuales-seran-los-ejes-de-la-politica-exterior-de-lula-1132139853.html

¿Cuáles serán los ejes de la política exterior de Lula?

El pasado domingo, el país asistió a "la elección más importante de su historia", indicó. En un momento dramático, "viniendo de cuatro años de tragedia social, económica y ambiental, así como un manejo no profesional de la gestión pública", aseveró. Asimismo, "no estuvo clara la división entre los intereses públicos y privados de Bolsonaro, quien utilizó la máquina pública para intentar ser reelecto", sostuvo.Por su parte, en el plano externo, el triunfo de Lula abre más posibilidades de integración regional latinoamericana. El relanzamiento del Mercosur y la Unasur, la reincorporación de Brasil a la CELAC, alcanzar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pagos comerciales en monedas nacionales, son algunos de los temas en la agenda exterior. Al respecto, "regresaremos a una serie de tradiciones de la política exterior brasileña", auguró el investigador brasileño.Los procesos de integración se enfrentarán a un contexto global en crisisMás allá del período de auge de la integración latinoamericana, "Brasil se ha caracterizado por ser un mediador de conflictos en la región, así como líder en la profundización de la cooperación regional", expresó. En ese sentido, "se destaca el Mercosur, la creación de la UNASUR y la profundización de la CELAC", explicó. No obstante ello, "con el contexto de crisis internacional actual, es más complicado para Brasil volver a hacer lo mismo que durante el primer período de Lula (2003-2010)", concluyó.En Sptunik y M24 también estuvimos en contacto con el investigador colombiano Javier Calderón, con quien dialogamos sobre las relaciones entre Colombia y Brasil en el marco de los nuevos tiempos políticos en ambos países.Petro y Lula renuevan la agenda bilateralEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el primer y más importante trabajo que adelantar con el mandatario electo de Brasil será la protección de la selva Amazónica, y enumeró los demás puntos en la agenda bilateral. Al respecto, "va a ser posible avanzar en un planteo que hizo Petro sobre la integración regional, que es pasar de reuniones de alto nivel a una integración práctica", indicó el doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.Lo del Amazonía es un centro de discusión importante, "no sólo a nivel bilateral, sino también mundial en lo referente al cambio climático", expresó. La resignificación de la política antidrogas hacen a la transformación de las relaciones entre América Latina y EEUU, "de lo cual Lula es un inspirador", concluyó Calderón.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en los procesos geopolíticos de un mundo en transición.Música uruguayaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Giuliana Delfino, quien junto a Felipe Badaró conforman el dúo Delfino-Badaró. Con ella dialogamos sobre las características de su obra y los proyectos a futuro.En M24 también dialogamos con Fabián Miodownik, con quien dialogamos sobre el espectáculo que realizará este viernes a las 21 hs con Daniel Mazza y Alejandro Luzardo en la Sala Camacuá de Montevideo.

