Cristina Fernández responsabiliza a empresarios del macrismo de fomentar el atentado en su contra

"Yo estoy acá, es mi primera salida. Hoy se cumplen exactamente dos meses y tres días de eso que todos y todas vieron por la televisión. Yo no me di cuenta, no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía, en los hechos, volarme la cabeza. Créanme que en estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado", señaló la vicemandataria."Esos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, que esperaban, que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada, etcétera… no eran indignados, eran gente pagada. Gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo, alguno de ellos funcionario que endeudó a la República Argentina", acusó durante su participación en la reunión plenaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sindicato del sector.En el país sudamericano, agregó Fernández, hay personas que representan el enojo político, cuando en realidad reciben millones de pesos para cumplir ese papel en la conversación pública."A uno de ellos se le encontró 50.000 dólares en el allanamiento, así que córtenla con lo de los indignados rentados, que no va más esta mentira en la República Argentina", sostuvo.También consideró que el poder judicial, al que calificó de "Partido Judicial", la quiere acusada, pero no como víctima. "Así estamos en la República Argentina y una justicia que ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Les sirvo de acusada, pero no de víctima (...) Así que son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión", señaló.Cristina Fernández acusó al macrismo de endeudar al país "de manera demencial" en 2019 y permitido el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el presidente Néstor Kirchner había logrado acotar en el país."Esto empezó con un gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina y hoy tenemos que destinar dólares al pago de la deuda externa y aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional a las políticas internas", recriminó la vicemandataria."En la elección de Estados Unidos, prácticamente Trump iba a ser reelecto y había puesto 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario para sostener al gobierno de Macri", acusó.Cristina Fernández llamó a consolidar un nuevo acuerdo democrático en el país sudamericano que impida hacer política desde la violencia, el agravio, el insulto y la eliminación del otro."Cuarneta años de democracia. Es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia", apuntó."Hay una costumbre, un tanto, de los argentinos que algo nos va a salvar definitivamente. Lo único que nos va a salvar es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra organización como pueblo. Si no, nada va a servir ni nada nos va a salvar", expresó Fernández.Tras el intento de magnicidio sufrido en septiembre de 2022, el presidente Alberto Fernández llamó al luto nacional y dijo que se trató del atentado más grave en Argentina desde la restauración de la democracia, en referencia a las juntas militares que tomaron el poder por la fuerza en 1976.Durante el intento de asesinato, un hombre gatilló dos veces una pistola frente al rostro de la vicepresidenta Fernández, sin embargo, no detonó el arma por impericia del atacante, identificado como Fernando Sabag Montiel.

