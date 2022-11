https://sputniknews.lat/20221105/van-gogh-monet-carlos-iii-son-eficaces-los-ataques-ambientalistas-en-europa-contra-el-arte-1131952767.html

Van Gogh, Monet, Carlos III: ¿son eficaces los ataques ambientalistas en Europa contra el arte?

Van Gogh, Monet, Carlos III: ¿son eficaces los ataques ambientalistas en Europa contra el arte?

Dos mujeres arrojaron sopa de tomate Heinz contra 'Los girasoles' de Vincent Van Gogh, obra pictórica alojada en la Galería Nacional de Londres, para exigir al... 05.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-05T00:08+0000

2022-11-05T00:08+0000

2022-11-05T00:08+0000

internacional

🎭 arte y cultura

claude monet

carlos iii

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

londres

ferrari

vincent van gogh

cambio climático

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1131949349_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_68f8e9153af273962937bb4037a72858.png

La obra de Van Gogh, con un valor estimado de 84,2 millones de dólares, ha sido uno de los focos de acciones consideradas como resistencia civil por el grupo responsable, Just Stop Oil ("Sólo detengan el petróleo", en español), que también arremetió con pintura naranja contra instalaciones de la empresa automotriz Ferrari y con un pastelazo contra una figura de cera del rey Carlos III, entre otras acciones.A los performances de Just Stop Oil se suma el grupo Last Generation ("La última generación", en español), activistas contra el cambio climático que vertieron puré de papa contra una pintura de Claude Monet exhibida en el Museo Barberini, en Potsdam, Alemania. Este mismo grupo atacó el 4 de noviembre la obra El Sembrador, también de Van Gogh, alojada temporalmente en el Palacio Bonaparte de Roma, capital de Italia, en esta ocasión con sopa de chícharos.Sputnik conversó con el maestro en historia del arte Christian Gómez, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para indagar en los alcances, eficacia y sentido de estas acciones.Mostrar posibilidadesEl activismo como el que ejercen Just Stop Oil y Last Generation no finca su eficacia en la elaboración de políticas públicas y en las planeaciones administrativas, sino en la capacidad de mostrar posibles opciones, diferencia Gómez, en las que se utilizan herramientas como el espectáculo para apelar a la sensibilidad.La verbalización de los problemas, su racionalización, dice, sucede en otros ámbitos de la discusión en torno a problemas como la crisis energética, por lo tanto estas acciones buscan interpelar desde la estética.Sin embargo, reconoce que las prácticas activistas generan una suspicacia, una desconfianza, aunque su posición es precisamente la de llamar la atención sobre temas que ya se intentaron negociar en otras plataformas."En este caso, la cuestión del ataque o la vandalización de obras de arte es una práctica, en ese sentido, creo que muy efectiva, porque lo que buscan es interpelarnos en una cuestión que nos importa mucho, que es la cuestión del patrimonio", refiere en torno a la validación simbólica, cultural y millonaria de las obras artísticas involucradas en los eventos.El temor en torno al patrimonioProporciones guardadas, matiza, eso vincula estas protestas con las acciones feministas donde se subrayan presuntos daños de ese sector en lucha a edificios y espacios públicos, porque, observa, el patrimonio se vincula con la noción de propiedad."Por eso justo las notas periodísticas que veo sobre estos temas están todo el tiempo destacando cuánto costaron las obras, la noción del patrimonio, la propiedad privada, etcétera", apunta.Estos activismos utilizan como trampolín todo el prestigio que envuelve a los cuadros de Van Gogh y Monet para impulsar sus agendas discursivas, sus posicionamientos, lo que perspectiva sus eficacias.En la discusión mediática sobre las acciones, destacaba más la viscosidad del líquido o los ingredientes de la salsa de tomate o el puré de papa, que los propósitos de la acción completa, observó Gómez en redes sociales."Pasaron un par de días hasta que pudiera encontrar o que saliera en mi feed el video completo de la primera activista que estaba señalando el problema real, que es justo sobre el cual están llamando la atención, que es el del invierno que viene en el hemisferio norte, que en Europa va a ser una cuestión terriblemente cruda", ante la escasez de combustible derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, sumado al bloqueo económico contra el primer país, recordó."Y articulándose todo esto con la emergencia climática que por supuesto ya está en curso hace tiempo, entonces hay una emergencia climática, además la gente no puede acceder a los alimentos porque hay una terrible inflación causada por este escenario, y además ni siquiera van a poder enfrentar en sus casas lo frío del invierno", lo que explica el grito que significa atentar contra el prestigio simbólico del arte.Prestigio, despolitización, invalidaciónLa conversación pública, opina el historiador del arte, está configurada para despolitizar e invalidar estas posiciones y enfocar la discusión en torno a la protección del patrimonio artístico amenazado. "Están utilizando estos valores máximos para invalidar estas otras demandas".Eso también redondearía, agrega, por qué se arremete contra figuras como Monet o Van Gogh. "Cuando la gente piensa en arte, son de los primeros nombres que vienen a la mente, entonces por supuesto que pienso que elegir a estos artistas para realizar estas acciones activistas tiene que ver con la fuerza y la centralidad que pueden tener sus discursos" mediante el acceso a esas obras particularmente.No obstante el valor estético del performance, Gómez subraya que estos grupos acompañan sus acciones con esfuerzos concretos en la política de negociación para avanzar sus agendas ambientales en programas concretos, sin embargo la espectacularización de la protesta civil tiene una voluntad más de divulgación."Tienen que valerse todo el tiempo de todas estas prácticas en el terreno de lo simbólico porque es terrible el pasmo que vivimos como sociedad, en la que las personas que están señalando estas demandas no están siendo escuchadas y por eso es necesario que vayan a terrenos donde la sociedad justo no está dispuesta a cuestionarse las estructuras", apunta el universitario.La fe occidental en el arte, identifica Gómez, se suma a la confianza en un mundo estable de progreso que precisamente fundó su fortaleza en el extractivismo y el aprovechamiento industrial de combustibles fósiles como los que ahora combate Just Stop Oil."Entonces, por supuesto que tiene sentido históricamente que las personas activistas utilicen el arte como un pivote para señalar estas conversaciones urgentes", vincula.Además, insiste en que si bien estos activismos buscan la transformación política también en el ámbito y por los canales institucionales, recurren a la espectacularización precisamente porque sienten insuficiente o desatendida su demanda en esos espacios oficializados.El performance, subraya, de todos modos hace política. "El performance no escribe reglas, no firma tratados, el performance es político. Las artes son políticas cuando logran dar este golpe en la mesa y hacernos a todos pensar acerca del estado de las cosas, el arte no tiene una responsabilidad en el nivel de los documentos y de los tratados, tiene una capacidad en el nivel de lo sensible y de lo simbólico y de la imaginación"."Cuando logra hacernos imaginar otros escenarios posibles o decir: ‘Realmente no estamos de acuerdo con este escenario’, creo que ahí tiene una potencia política tremenda" que logra conversaciones alrededor del mundo desde una sala de museo, considera Gómez.

https://sputniknews.lat/20221014/dos-ecologistas-arrojan-sopa-de-tomate-sobre-los-girasoles-de-van-gogh-en-londres--video-1131516629.html

https://sputniknews.lat/20221025/todo-por-exhibicionismo-amlo-critica-a-ambientalistas-que-atacan-obras-de-arte-1131825450.html

https://sputniknews.lat/20221023/ambientalistas-lanzan-pure-de-papa-a-un-monet--en-alemania--video-1131773252.html

https://sputniknews.lat/20221004/analista-internacional-el-discurso-contra-rusia-puede-desgastarse-ante-el-arribo-del-invierno-1131184918.html

https://sputniknews.lat/20220826/activistas-del-movimiento-just-stop-oil-bloquean-siete-gasolineras-de-londres--video-fotos-1129757678.html

https://sputniknews.lat/20221024/es-pan-comido-activistas-lanzan-pastelazos-a-figura-de-cera-del-rey-carlos-iii--video-1131797686.html

londres

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

🎭 arte y cultura, claude monet, carlos iii, universidad nacional autónoma de méxico (unam), londres, ferrari, vincent van gogh, cambio climático, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 💬 opinión y análisis