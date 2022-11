https://sputniknews.lat/20221106/the-washington-post-eeuu-pide-en-privado-a-ucrania-que-se-muestre-abierta-para-negociar-con-rusia-1132182469.html

'The Washington Post': EEUU pide en privado a Ucrania que se muestre abierta para negociar con Rusia

'The Washington Post': EEUU pide en privado a Ucrania que se muestre abierta para negociar con Rusia

Luego de entregarle miles de millones de dólares en apoyo financiero y militar, el Gobierno de Estados Unidos ha solicitado en el ámbito privado a los líderes... 06.11.2022, Sputnik Mundo

El diario aseveró esto en un texto sustentado en fuentes anónimas presuntamente participantes de las conversaciones entre Kiev y Washington, donde el Gobierno de Biden está alentando en privado a los líderes ucranianos para que den una señal de apertura a la negociación con Rusia y abandonen su negativa pública a participar en las conversaciones de paz a menos que el presidente Vladímir Putin sea retirado del poder, según personas familiarizadas con las discusiones.Si bien Estados Unidos mantiene públicamente la posición de que apoyará a Ucrania por el tiempo que sea necesario, en los hechos podría estar buscando soluciones luego de que los ocho meses de choque con Moscú han generado estragos en la economía mundial y han alimentado temores de una guerra nuclear, consideró la publicación estadounidense en un artículo firmado por Missy Ryan, John Hudson y Paul Sonne.Además, pese a que oficiales estadounidenses comparten la visión ucraniana de que por ahora Putin no está dispuesto a la negociación, consideran que la posición de Zelenski de rehusar cualquier opción de diálogo ha generado preocupación entre algunos actores de Europa, África y Latinoamérica, que padecen los efectos del conflicto en fenómenos como el aumento del costo de los alimentos y el combustible."La fatiga de Ucrania es un problema real para algunos de nuestros socios", declaró un oficial estadounidense bajo anonimato al Washington Post, en un momento donde las encuestas revelan que el Partido Republicano, que disputará el poder legislativo estadounidense el 8 de noviembre, opta por reducir el apoyo militar a Kiev.El diplomático Alexander Vershbow, quien fue embajador de Estados Unidos en Rusia y secretario general sustituto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), consideró que la Casa Blanca no puede mantener una permanente incertidumbre sobre cuándo terminará la confrontación entre Moscú y Kiev."Si las condiciones se presentan más favorables para las negociaciones, no creo que la Administración (Biden) vaya a quedarse pasiva", apuntó el exembajador, si bien en la posición oficial el presidente Zelenski ha aseverado que no negociará con Putin, a quien acusa de socavar las oportunidades de conversación.No obstante, oficiales estadounidenses declaran que el mandatario ucraniano podría fomentar negociaciones y conceder posiciones a Moscú, en un momento en que el arribo del invierno podría abrir oportunidades a la diplomacia, por el impacto en el consumo de energéticos y en el descontento social que podrían generar las bajas temperaturas.

ucrania

