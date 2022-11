https://sputniknews.lat/20221107/la-cortan-o-no-el-futuro-de-la-ayuda-militar-a-kiev-tras-las-elecciones-intermedias-en-eeuu-1132201340.html

¿La cortan o no? El futuro de la ayuda militar a Kiev tras las elecciones intermedias en EEUU

¿La cortan o no? El futuro de la ayuda militar a Kiev tras las elecciones intermedias en EEUU

07.11.2022

Las elecciones intermedias de Estados Unidos se llevarán a cabo el 8 de noviembre. Según las encuestas, el apoyo a los republicanos aumentó después de que el partido prometiera no financiar más a Ucrania, informó el sitio web de análisis de encuestas públicas FiveThirtyEight. El periodista de The Washington Post Ishaan Tharoor afirmó que el flujo de ayuda financiera a Ucrania podría agotarse rápidamente si el Partido Republicano gana. Según él, un número creciente de destacados representantes republicanos se pronunciaron recientemente a favor de retirar el apoyo al régimen de Kiev. Entre ellos se encuentran la miembro de la Cámara de Representantes Marjorie Taylor Green —que anteriormente había declarado que "bajo los republicanos, Ucrania no recibirá ni un céntimo"—, el líder de la minoría de la Cámara Kevin McCarthy y el candidato al Senado en Ohio J.D. Vance. Tharoor cree que el regreso del expresidente estadounidense Donald Trump a un campo político activo tampoco es un buen augurio para Kiev. "Solo veo un tren de mercancías que se acerca. Es Trump y su operación contra la ayuda a Ucrania. Los republicanos de la Cámara de Representantes, si consiguen la mayoría, se opondrán de forma antinatural a todo lo que defienda Joe Biden, incluido el conflicto en Ucrania. Habrá una verdadera crisis cuando la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se niegue a apoyar la ayuda adicional a Ucrania", apoyó esta opinión el senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut.Por su parte, el coronel retirado francés Jacques Hogard declaró a Sputnik que, en caso de una victoria, el Partido Republicano podría empujar a las autoridades ucranianas a negociar con Rusia."Si los republicanos ganan, están menos interesados en la guerra que el señor [presidente de EEUU, Joe] Biden y su Gobierno demócrata. Si los republicanos ganan, paralizarán la ayuda a Ucrania", dijo el experto francés. En sus palabras, Europa ya se encuentra cada vez más dividida respecto a la ayuda que pide Ucrania. Por otro lado, en el mismo Partido Republicano no hay consentimiento respecto al asunto. El candidato republicano al Congreso Wesley Hallman reiteró que ambos partidos del Congreso de EEUU seguirán apoyando a Kiev tras las elecciones."Según mis observaciones, hay un amplio apoyo bipartidista... Creo que se mantendrá. En mi opinión, seguiremos apoyando a Ucrania en sus esfuerzos", puntualizó. También se pronunció contra los posibles intentos de EEUU de facilitar las conversaciones entre Kiev y Moscú. "No debemos, repito, intentar tener ninguna conversación con terceros que no cuente con el pleno apoyo de Ucrania y que incluya también a sus dirigentes", resaltó el candidato al Congreso.Es posible, que si ganan los republicanos, no reducirán la presencia de EEUU en Ucrania, sino que la revisarán, expresó a Sputnik el politólogo Dmitri Evstáfiev."Los republicanos no harán retroceder la presencia estadounidense en Ucrania, sino que la inventariarán primero. La principal pregunta que se harán los republicanos [tanto si ganan en una como las dos Cámaras] es: ¿cuánto robó quién? Y robaron tanto, les puedo asegurar, que no solo será suficiente para [el hijo del presidente de EEUU] Hunter Biden, sino también para sus nietos y bisnietos. Lo que está en juego es muy grande: es la presidencia. Por eso los republicanos cavarán", subrayó.Además, según el politólogo, los republicanos cargarán contra los demócratas por el uso ineficiente de los recursos asignados a Ucrania.

