América Latina, presente en la COP27

Distintos mandatarios de la región y ministros de Medio Ambiente estarán presentes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Egipto... 08.11.2022, Sputnik Mundo

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 (COP27) empezó a sesionar, en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, 500 kilómetros al sureste de la capital, El Cairo.El encuentro de la institucionalidad global que busca armonizar esfuerzos globales en materia ambiental, mediante la negociación, planeación e implementación de acuerdos y políticas comunes, contempla la participación de líderes mundiales en diferentes mesas temáticas por día.La cumbre pretende abarcar desde la articulación del Acuerdo de París, ciencia, juventud y futuras generaciones, abandono de las emisiones de carbono, adaptación y agricultura, género, agua, sociedad civil, energía, biodiversidad, entre otros.La Conferencia de las Partes (COP), en referencia a los 197 países firmantes de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático firmada en 1992 en la Cumbre de Río, se celebra anualmente desde 1995.En esta ocasión participan más de 125 líderes mundiales que discutirán y presentarán propuestas para mitigar las afectaciones del cambio climático, proyectos para atender la soberanía alimentaria, la comprensión del agua como un factor clave en el proceso y el manejo de desperdicios para 2050.América Latina dice presenteEl presidente colombiano Gustavo Petro participó en la conferencia sobre cambio climático y en su intervención en el debate general señaló la necesidad de generar un plan global de desconexión de los hidrocarburos de manera inmediata, por parte de los Gobiernos."La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados", dijo el mandatario colombiano a la vez que presentó un decálogo de recomendaciones a seguir para enfrentar la crisis climática, entre las que destacó:A su vez, afirmó que "el mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio", sentenció.Petro aseguró que es "la política mundial, es decir la movilización de la humanidad, la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos por los intereses de las empresas del carbón y el petróleo", a través de la "planificación pública, global y multilateral".Venezuela El presidente venezolano, Nicolás Maduro, está presente en Egipto con motivo de la conferencia climática y participará en varias mesas de trabajo y en la plenaria central del encuentro mundial, en donde elevará las propuestas de su Gobierno ante los más de 190 países presentes.El jefe de Estado de Venezuela aseguró que defenderá su firme posición de acelerar los procesos para sustituir el modelo capitalista por un modelo respetuoso de las condiciones de vida en el planeta, mientras precisó que planteará ante la COP27, acelerar los pasos para generar planes de mitigación del cambio climático.LulaEl presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, anunció que participará en la instancia global luego de recibir una invitación de parte del comité organizador, aunque no podrá participar del foro de líderes, reservado para los mandatarios en ejercicio.Mientras que el presidente Jair Bolsonaro, un reconocido crítico de foros de cooperación para la mitigación del cambio climático, "hace un juego de demorar" el anuncio de su comitiva, señala la revista brasileña Veja, donde finalmente decidió que el abanderado oficial de Brasil en la COP27 será el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite.El presidente argentino Alberto Fernández, quien anunció que no viajará a Egipto, destacó la necesidad de "empezar un camino que nos devuelva el mundo que merecemos" al inaugurar la presentación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030, en el Museo del Bicentenario de Buenos Aires."El problema climático nos interpela y es un problema del presente, no del futuro, que también genera mucha desigualdad", afirmó el mandatario.Freddy Mamani, encargado de las negociaciones de parte del Estado Plurinacional de Bolivia indicó que llevará propuestas sobre el compromiso de Bolivia por cambiar la matriz energética con menos uso de combustibles fósiles.Para la autoridad dos temas son prioritarios: el rechazo de Bolivia a los mercados de carbono, porque suponen monetizar las acciones para mitigar los efectos del calentamiento global, como también, el aporte de recursos, por parte de los países desarrollados, para financiar las obras necesarias en las regiones empobrecidas, de modo que la temperatura promedio del planeta no supere los 1,5 °C en los próximos años.

