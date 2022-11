https://sputniknews.lat/20221109/los-republicanos-lideran-las-elecciones-para-el-congreso-de-eeuu-segun-datos-preliminares-1132273992.html

Los republicanos lideran las elecciones para el Congreso de EEUU, según datos preliminares

Los republicanos lideran las elecciones para el Congreso de EEUU, según datos preliminares

Los primeros resultados de las elecciones para el Congreso de EEUU pronostican la transición de la Cámara de Representantes a los republicanos. Esto, a su vez... 09.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-09T12:30+0000

2022-11-09T12:30+0000

2022-11-09T12:36+0000

internacional

eeuu

elecciones de mitad de mandato en eeuu

partido republicano de eeuu

partido demócrata (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1132272300_192:178:2884:1692_1920x0_80_0_0_a339b997c28c84cdc18bbced0f227acd.jpg

A partir de las 11:00 GMT de la mañana los republicanos lideran la Cámara de Representantes con 199 escaños frente a 172, informó The Guardian. La situación en el Senado sigue siendo imprecisa, con 48 para los demócratas frente a 47 para los republicanos. En total, es necesario obtener 51 de los 100 mandatos para controlar la Cámara Alta del Congreso estadounidense. Las previsiones preliminares indican que el Partido Republicano de la oposición obtendrá el control de al menos una de las Cámaras del Congreso. Esto, a su vez, amenaza con complicar seriamente el trabajo del actual presidente demócrata, Joe Biden, y su promoción de casi todas las iniciativas legislativas.Los resultados definitivos de las elecciones no se conocerán hasta dentro de varios días, y en el caso del Senado, incluso hasta dentro de varias semanas. Esta variación se debe a las particularidades del procedimiento de votación en los distintos estados. Así, en Georgia, los candidatos necesitan más del 50% de los votos para ganar. Según las previsiones, ni los candidatos demócratas ni los republicanos podrán llegar al Senado. Si resultan ser correctas, no se descarta una segunda vuelta electoral.Cada dos años, la Cámara de Representantes de EEUU se reelige por completo. Cuenta con un total de 435 miembros. El número de congresistas de cada estado varía en función del número de distritos. Por ejemplo, California está representada por 53 personas y Alaska por una sola. La composición del Senado cambiará en parte como resultado de las elecciones. De las 100 personas, 35 serán reelegidas. El nuevo Congreso comenzará a trabajar a principios de 2023.

https://sputniknews.lat/20221107/trump-discute-con-los-republicanos-la-destitucion-de-biden-que-tan-realista-es-1132197946.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, elecciones de mitad de mandato en eeuu, partido republicano de eeuu, partido demócrata (eeuu)