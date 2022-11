https://sputniknews.lat/20221111/eeuu-elecciones-intermedias-dan-un-respiro-a-biden-1132340357.html

Tras la realización de las elecciones intermedias en EEUU, el escritor Jorge Majfud dialogó con GPS Internacional para realizar un balance de los resultados... 11.11.2022, Sputnik Mundo

Las elecciones legislativas celebradas este martes en EEUU no han estado exentas de problemas. Tras el reporte de algunas fallas técnicas en varias casillas electorales, el expresidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para llamar a la protesta en contra del sistema de votación. En este marco, "se esperaba una ola conservadora que no se dio", expresó Majfud.En este sentido, "la incidencia de Trump terminó debilitando al Partido Republicano, pero el destaque de De Santis implica que será un candidato muy fuerte para estos dos siguientes años", sostuvo. Con respecto a los resultados, "si bien la Cámara Baja estará dominada por los Republicanos, la Cámara Alta todavía está en disputa", explicó. En caso que los republicanos ganen en ambas Cámaras, "es probable que quieran hacerle un Impeachment al presidente, lo cual puede erosionar el clima político", sostuvo.¿Cómo incidirán las elecciones en la política exterior de Biden?Con respecto a un eventual impacto de las elecciones en la agenda internacional del Gobierno, "una diferencia que veo es que algunos republicanos están ejerciendo un rol opositor con respecto a la mano abierta de dinero a Ucrania", expresó el escritor uruguayo radicado en EEUU. En ese caso, "sería la derecha quien se opondría al dinero fácil para la guerra", indicó. Con respecto a América Latina, "no hay prácticamente diferencias, más allá de la narrativa anti inmigrantes de los republicanos", concluyó.Argelia aspira a tener un lugar en los BRICSEl ingreso del país africano al grupo de potencias emergentes fortalecería el "carácter plural de los BRICS", expresó a Sputnik el analista chileno Esteban Silva.El presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, había afirmado en agosto que su país estaba preparado para entrar al grupo, señalando que se daban casi todas las condiciones. Sobre ello, "el país juega a ser un eje de conexión y articulación en el Sur Global, desde el Movimiento de los No Alineados a la luz de las nuevas circunstancias", indicó el especialista chileno en el mundo árabe.En este contexto, "estamos hablando de un país que tiene una dinámica política en cooperación, pero también un liderazgo creciente entre los países del Sur", expresó. Asimismo, "es parte de los países productores de petróleo y gas que están involucrados en las propuestas para mitigar y enfrentar el calentamiento global", expresó. En el escenario conflictivo de la actual política internacional y las repercusiones en el ámbito energético, "el ingreso de Argelia a los BRICS sería de enorme importancia", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis sobre la importancia de la gobernanza global en el marco de un mundo en transición.El alemán en PeñarolEn M24 continuamos con la difusión de la música uruguaya. En este caso, conversamos con Gerardo "El Alemán" Dorado, quien presentará su nuevo disco "Construcciones" el próximo 3 de diciembre a las 20 hs en le Centro Cultural Artesano, en el barrio Peñarol de Montevideo.

