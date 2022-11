https://sputniknews.lat/20221118/brasil-francia-argentina-o-habra-sorpresa-en-catar-2022-1132594259.html

¿Brasil, Francia, Argentina o habrá sorpresa en Catar 2022?

MOSCÚ (Sputnik) — El Campeonato Mundial de fútbol Catar 2022 ya está por comenzar pero muchos aficionados quieren mirar más allá y conocer quién será el...

Aunque parezca un poco redundante, la lista de candidatos no es muy distinta a la de ediciones anteriores con al menos cuatro equipos que sobresalen sobre el resto y cuentan con opciones claras de levantar el trofeo. Brasil, Francia, Alemania y Argentina.También se pueden sumar las selecciones de Bélgica, Inglaterra y España. Con la característica de que entre todas estas favoritas, únicamente la escuadra belga no ha ganado al menos un Mundial. Pero puede pasar lo menos probable, como ocurrió en 1998 o en 2010, y aparecer un nuevo campeón. Lo cierto es que pronosticar es arriesgado, pero también es atractivo y por tanto nos lanzaremos a apostar por los que a priori parecen ser los más capacitados para llegar a la final del torneo.Los gruposLos ganadores de los grupos y el puesto que ocupen son fundamentales para saber por qué parte del organigrama estarán y los posibles rivales en la siguientes instancias.En el grupo A debería ser dominado por Países Bajos por delante de Ecuador, mientras que Senegal y Qatar se quedarán en el camino. En el B, Inglaterra es amplio favorito por delante de Estados Unidos. Galés e Irán parecen los eliminados.Mientras que en el apartado C Argentina tendrá que imponer su juego y clasificar como líder, mientras que México podría superar a Polonia y clasificar a octavos, Arabia Saudita no tiene muchas oportunidades. En el grupo D, Francia es la principal candidata y debería ser escoltada por Dinamarca, con Australia y Túnez a la saga.Para la llave E, Alemania debe ser primera, seguida de España, pero nunca se pueden descartar a selecciones como Japón y Costa Rica. Bélgica tendría que imponerse en el grupo F, seguida por Croacia —ambas semifinalistas del pasado mundial—, por tanto Marruecos y Canadá tienen menos opciones de pasar a la siguiente ronda.Brasil cuenta con el potencial para superar el grupo G y dejar a Serbia o Suiza, como su escolta, mientras que Camerún lo tendrá complicado Y por último, en el H se espera que Portugal logre el primer puesto y Uruguay lo acompañe a la ronda de octavos. Corea del Sur y Ghana son buenos equipos pero con menos recorrido que sus rivales.Brasil o FranciaLas casas de apuestas dan a Brasil como la gran favorita para lograr su sexto título del orbe y recuperar la gloria tras 20 años. Su última corona se remonta a Corea y Japón 2002. También se espera que un combinado suramericano vuelva a levantar la Copa para terminar con el dominio europeo de los últimos mundiales.Brasil es la gran candidata para ganar el grupo G y avanzar hasta la final. Cuenta con una plantilla impresionante, con jugadores destacados en todas las líneas. Neymar, Casemiro, Vinícius Júnior, Gabriel Jesús, Fabinho, Éder Militao y Alisson Becker son jugadores que cualquiera quiere tener en su equipo. La mezcla de veteranía y juventud lo hacen un rival inteligente y vigoroso. Sin lugar a dudas la mejor arma de la escuadra que dirige Tite es la ofensiva.Serbia o Suiza deben secundarla en la llave G, mientras que hay menos opciones para Camerún.De mantenerse los pronósticos, Brasil debería medirse a Uruguay, supuesto segundo del grupo H, en octavos y si todo sale según lo pensado se cruzaría con Alemania —posible ganador del E— en cuartos de final, para protagonizar uno de los grandes duelos de la Copa y revivir lo que sucedió en las semifinales de Brasil 2014, pero con un resultado distinto.Si se consolida el favoritismo suramericano, estos derrotarían a los germanos y se colocarían en semifinales, ante la Argentina de Lionel Messi. Ahí estaría el otro gran duelo de Catar y otra vez Brasil sacaría la casta para imponerse a la vigente campeona de la Copa América.Lo cierto es que se podría dar una final Brasil-Francia, pero han de pasar muchas cosas para que eso suceda. La realidad es que la canarinha es posiblemente la mejor selección por nombres, pero tiene que demostrarlo en la cancha. Un punto en contra es que desde 1994, cuando se comenzó a realizar el ranking de la FIFA, nunca ha ganado el puntero de la lista.Mientras que Francia llega con casi todo su arsenal. Son los campeones vigentes y cuentan con hombres como Kylian Mbappé, Karim Benzema y Antoine Griezmann en el ataque. Posiblemente reúnan a varios de los mejores centrales del planeta y un mediocampista de presente y futuro como Aurélien Tchouaméni. No tendrán a N'Golo Kanté y Paul Pogba, pero de igual forma cuentan suficientes recursos para convertirse en la tercera selección de la historia que repite título tras Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).En el camino tendrán que dejar a Dinamarca, posiblemente a México, Inglaterra y España. Veremos si logran llegar vivos a esas instancias.Mientras que Argentina va favorecida por la cábalas. La selección que dirige Lionel Scaloni llega a Catar con las pilas cargadas tras conquistar la Copa América 2021 y a eso se añade que suma 35 partidos seguidos sin conocer la derrota. Todo eso con un muy enchufado Lionel Messi quien, a sus 35 años, buscará la gloria en la Copa tras mostrar una gran versión en la primera etapa de esta temporada. Si logra el primer puesto del grupo C, debería medirse a Dinamarca y después posiblemente a Países Bajos, para en semis chocar contra su archirrival y supuestamente terminar su andadura mundialista.Hay que ver que hace una selección acostumbrada a ganar como Alemania, pero que en los últimos años ha vivido una situación anómala. Su mezcla de juventud y veteranía la pueden aupar a la disputa de la corona. Pero Los posibles cruces con rivales como Croacia, Brasil o Argentina le complican la historia. Igual de escabroso será el camino de España, con la posibilidad de medirse a Bélgica y Portugal luego de sortear un grupo complicado con Alemania, Japón y Costa Rica.Ingleses y belgas parecen tener menos opciones, como los portugueses, pero todos tienen potencial para llegar a la final. Hay que ver cómo se desarrollan las acciones y las sensaciones que emiten los equipos durante la fase de grupos, eso podría dejar pistas de lo que se vendrá en los días posteriores.

