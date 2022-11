https://sputniknews.lat/20221118/el-influencer-ciego-que-conquisto-las-redes-por-convertir-un-album-panini-al-braille-1132609362.html

El 'influencer' ciego que convirtió un álbum Panini de Catar 2022 al braille | Video

Este héroe venezolano utilizó las redes sociales para demostrar que la discapacidad no es un impedimento y que, con las herramientas correctas y el impulso de su familia, puede lograr lo que sea: leer, colorear, resolver operaciones matemáticas, tocar varios instrumentos y hasta viajar a bordo de su bicicleta."Eso me muestra que no tengo límites, entonces yo digo que el cielo es el límite, los límites son mentales y los límites te los pones tú", expresó el joven creador.Al igual que muchos niños y adultos, Sebastián quería experimentar la pasión por el Mundial de Catar 2022. De este modo, con el ingenio de su papá y la ayuda de su maestra, tradujo el popular álbum Panini del torneo al sistema braille. El proceso, completamente casero, lo documentó en un video que, en cuestión de días, se viralizó y atrajo la atención de la prensa mundial.Escribir braille es fácil; escribirlo es lo difícilSolo en América Latina, 85 millones de personas viven con alguna discapacidad, lo que representa el 14.7% de la población, según el Banco Mundial. Sin embargo, la falta de políticas públicas, la discriminación y los prejuicios que aún existen en la región impiden que este sector alcance su independencia, tanto económica como social. El sueño de Sebastián es vivir en un mundo en el que las personas con discapacidad puedan llegar a un restaurante donde el personal domine la lengua de señas y ofrezca un menú en sistema braille para ordenar lo que deseen sin que alguien más los ayude.En agosto, una cafetería local, llamada La Estación, lo contactó para que le ayudara con la traducción de su menú al braille. Este proyecto, también documentado en sus redes sociales, le enseñó que su trabajo impactaría en la calidad de vida de otras personas y, al entregarlo, comprendió que quería seguir luchando por la inclusión a nivel mundial."Fue muy emocionante. Me sentí súper bien, ya que pensé que los ciegos iban a poder ir a ese café y ordenar su menú como cualquier persona", expresó Filoramo.Entre las publicaciones de sus redes sociales destacan los tutoriales de actividades escolares, en los que comparte cómo adapta sus tareas al sistema braille con la regleta (un cuaderno cuadriculado), el punzón, la máquina Perkins y el silicón, que su padre ingeniosamente usa para delimitar los bordes de los dibujos y crear códigos para identificar lápices de colores."Si tienen un hijo ciego, no lo limiten"Sebastián estudia Braille desde los cinco años y, gracias al apoyo de organizaciones como la Clínica de Atención Integral para el Desarrollo Visual (CAIDV), niños como él logran integrarse en el sistema educativo, aunque aún hay mucho trabajo para hacer de las aulas espacios de verdadera inclusión."Busqué cupo por muchas escuelas de Barquisimeto [Venezuela] y no me quisieron abrir, excepto mi Colegio Andrés Bello, que me dio su espacio con gusto. Como dicen ellos: 'es todo un reto' porque, aunque no estuvieran preparados para aceptarme, me aceptaron y eso debería ser en todos los colegios", dice.De acuerdo con datos de la Unesco, el 15% de los niños con discapacidad en Latinoamérica no va a la escuela, aunque alrededor de 22 países en la región cuentan con leyes que prohíben la discriminación en los planteles educativos. Los profesores y el personal que asiste a estas instituciones tampoco cuentan con la capacitación profesional para abordar las competencias socioemocionales y pedagogías inclusivas necesarias. En consecuencia, el promedio regional de niños con discapacidad fuera de la educación primaria es cuatro veces más alto que el de niños sin discapacidad.Ante estas cifras, el trabajo de influencers como Filoramo se vuelve importante, pues con una comunidad de más de 280.000 seguidores, que sigue creciendo cada día, su trabajo sirve de inspiración para empoderar a maestros y, especialmente, a las familias que cuidan de alguna persona con discapacidad.De alguna manera, ahora Filoramo emula lo que, a sus 15 años, Louis Braille logró en el siglo XIX, cuando aprovechó los avances para personas ciegas de su época y transformó el método de "escritura nocturna" (con puntos y guiones en relieve) en lo que hoy conocemos como sistema braille.Sebastián domina cada día más las tecnologías, sirviéndose de herramientas como el VoiceOver para sacarle provecho a su smartphone. Ahora planea convertirse en un desarrollador de software, que diseñe lectores de pantalla para ayudar a las personas invidentes a usar sus computadoras. Todo esto sin descuidar su meta de hacer consciencia sobre el significado de la inclusión.

