Rusia se compromete a buscar a los asesinos de los prisioneros de guerra rusos

21.11.2022

"Sin duda, la propia Rusia buscará a los que cometieron este crimen. Hay que encontrarlos y castigarlos", dijo. Asimismo, Rusia está dispuesta a que se lleve a cabo una investigación internacional sobre el asesinato de los prisioneros rusos si hay esperanza de que sea eficaz, si no, no tiene sentido, dijo a los periodistas el portavoz.También dijo que Rusia recurriría a organizaciones extranjeras e internacionales para investigar el crimen a nivel internacional si había "algún indicio de eficacia y esperanza de eficacia" de esas organizaciones.Además, el portavoz reiteró que el cambio de poder en Ucrania no es uno de los objetivos de la operación especial rusa en Ucrania, subrayando que ya lo había expresado el presidente de Rusia, Vladímir Putin."Rusia busca alcanzar sus objetivos de una operación militar especial. Estos objetivos pueden lograrse de diferentes maneras y en diferentes formatos", dijo.Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los militares ucranianos habían matado deliberadamente a más de 10 militares rusos capturados con disparos en la cabeza.Los ataques a la planta nuclear de ZaporozhieEl Kremlin exhortó a la comunidad internacional a presionar sobre Ucrania para que sus tropas cesen los bombardeos sobre las inmediaciones y el propio territorio de la central nuclear de Zaporozhie.El Ministerio de Defensa de Rusia denunció el 20 de noviembre que los militares ucranianos dispararon más de 20 proyectiles de artillería de gran calibre contra el territorio de la planta nuclear de Zaporozhie el sábado y el domingo. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, calificó de "extremadamente preocupante" las noticias de estallidos en el recinto de la central, e instó a ambas partes en conflicto a acordar e implementar lo antes posible una zona de protección en torno a la central.El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, pidió en esta relación ser "imparciales" y "constructivos" dejando constancia de "reiterados bombardeos" en la planta de Zaporozhie, y agregar siempre "por parte de las tropas ucranianas".La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra en la ciudad de Energodar, a orillas del embalse Kajovka, en una zona controlada desde marzo pasado por las tropas rusas.Moscú alega que su presencia militar en la planta persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos. Los seis reactores de la planta están apagados, para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso.La participación de Lavrov en la reunión de la OSCELa negativa de Varsovia de brindarle al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, la posibilidad de participar en la reunión del Consejo Ministerial de la OSCE no le causará ninguna molestia a Moscú, esa situación representa un gran dolor de cabeza para la OSCE, declaró Peskov.Polonia denegó a Lavrov la posibilidad de participar en la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la OSCE que se llevará a cabo en la ciudad polaca de Lodz los días 1 y 2 de diciembre.Peskov también aclaró que, con esa situación, "no cabe la menor duda" de que la OSCE pierde mucho más que Rusia."Recordemos el final del pasado y el comienzo de este año. Fue la propia OSCE la que rechazó la propuesta constructiva de Rusia de realizar una conversación concreta sobre cuestiones de seguridad", subrayó el representante del Kremlin.El pasado 19 de noviembre la Cancillería rusa denunció la decisión de Polonia de denegarle a Lavrov la posibilidad de participar en la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la OSCE en Lodz, iniciativa que fue catalogada como un paso provocativo sin precedentes. Polonia actualmente preside la OSCE, y, en opinión del Ministerio ruso, la iniciativa de Varsovia viola ese estatus.Putin asistirá a la cumbre de la UEE en BiskekEl presidente de Rusia participará en la próxima cumbre del Consejo Económico Supremo de la Unión Económica Euroasiática (UEE), anunció Peskov.La reunión se celebrará el próximo 9 diciembre en la capital de Kirguistán, Biskek. "Se está preparando la participación en la cumbre, una vez completados los preparativos, anunciaremos en qué formato" el mandatario asistirá al evento, dijo Peskov ante la prensa.La UEE está integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia; mientras que Uzbekistán, Moldavia y Cuba, participan como países observadores. La agrupación tiene el objetivo de establecer un mercado común y coordinar las acciones económicas de sus miembros.

