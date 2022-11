https://sputniknews.lat/20221115/lavrov-cada-vez-mas-paises-estan-convencidos-de-que-eeuu-provoco-el-conflicto-en-ucrania-1132443373.html

Lavrov: cada vez más países están convencidos de que EEUU provocó el conflicto en Ucrania

Lavrov: cada vez más países están convencidos de que EEUU provocó el conflicto en Ucrania

Durante su intervención en la cumbre del G20, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseveró que son cada vez más los países que están convencidos... 15.11.2022, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, "Occidente intentó politizar la declaración final del G20 colando un lenguaje de condena a Rusia", afirmó el canciller ruso.Al hablar sobre las potenciales negociaciones de paz en el conflicto en Ucrania, el canciller ruso destacó que de la intervención del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se puede concluir que él no hace caso a sus socios occidentales y no busca una vía diplomática.El ministro de Exteriores ruso destacó que todos los problemas a la hora de entablar unas negociaciones de paz provienen de Kiev, que se niega a realizarlas al presentar unas condiciones no realistas y "descabelladas". De hecho, Lavrov mencionó que discutió este tema con el presidente de Francia, Emanuel Macron.Visto todo esto, el canciller aseveró que Rusia quiere ver unas pruebas concretas de que el Occidente está interesado en "disciplinar" a Zelenski."Queremos ver pruebas de que el Occidente está realmente interesado en disciplinar a Zelenski y explicarle, que esto no puede seguir así, que esto no corresponde a los intereses del pueblo ucraniano y suyos propios", dijo Lavrov.Sin embargo, lo que vemos es que mientras los líderes europeos hablan de la necesidad de una solución diplomática del conflicto, el Occidente sigue suministrando a Ucrania su armamento."Ya hace mucho tiempo que la UE y la OTAN son actores híbridos en el conflicto híbrido, la guerra híbrida en Ucrania. Esto incluye el suministro de armas, la formación, el entrenamiento de soldados... En cuanto a la decisión concreta de la UE de poner en marcha esta misión de entrenamiento militar, hay una especie de desdoblamiento de personalidad, porque en paralelo, tanto el presidente francés [Emmanuel] Macron como el canciller alemán [Olaf] Scholz y otros líderes europeos hablan de la necesidad de avanzar hacia un acuerdo pacífico. Una especie de desdoblamiento de personalidad político", dijo Lavrov a los periodistas en una rueda de prensa tras la cumbre del G20.Asimismo, el canciller ruso instó al Secretario General de la ONU, António Guterres, que la organización debe adoptar una postura más imparcial en la cuestión de la solución del conflicto en Ucrania.Con ello, Lavróv reiteró que Rusia no se opone a las negociaciones de paz con Ucrania, y que Moscú ha "confirmado repetidamente" con las palabras del propio presidente que no se niega a negociar, y "si hay alguien que se niega, es Ucrania". Cuanto más tiempo se niegue, "más difícil será llegar a un acuerdo", concluyó el canciller ruso.

