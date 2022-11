https://sputniknews.lat/20221121/se-hara-realidad-la-inauguracion-de-hidroituango-el-proyecto-energetico-mas-grande-de-colombia-1132609791.html

Se hará realidad la inauguración de Hidroituango, el proyecto energético más grande de Colombia

Aunque ha tenido varios problemas para entrar en funcionamiento, se espera que el próximo 30 de noviembre empiece a funcionar una de las ocho turbinas. La... 21.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

hidroituango

central hidroeléctrica

empresas públicas de medellín (epm)

Hidroituango, el proyecto energético más grande en la historia del país, empezará a funcionar parcialmente el próximo 30 de noviembre después de la tragedia de 2018 por el taponamiento del túnel de desvío del río Cauca y de los retrasos que eso supuso.Técnicamente se prenderá la primera de las ocho turbinas que hacen parte del diseño de la hidroeléctrica que se construyó en el municipio de Ituango, al norte de Medellín, a 170 kilómetros de distancia de la capital del departamento de Antioquia.El objetivo, una vez esté en plena operación, es que Hidroituango genere 2.400 megavatios de energía, lo que representará el 17% de la demanda eléctrica nacional.A partir de 1969, se pensó en un futuro proyecto hidroeléctrico que usara el segundo río más importante del país para la generación de energía. El afluente del Cauca, que atraviesa siete departamentos y 180 municipios, se convirtió en la columna vertebral para el diseño de la hidroeléctrica que recibió 40 años después, en 2009, la licencia ambiental para la construcción.Lo que siguió a los permisos, antes de materializar la obra, fue el proceso de establecer los accionistas y las empresas que asumirían la tarea. Empresas Públicas de Medellín (EPM), la principal empresa pública de la capital antioqueña, quedó encargada del proyecto.Los problemas se presentaron desde el inicio cuando tenían que comprar predios para la obra o para la adecuación de las vías de acceso al proyecto. Además, se registraron contingencias ambientales y situaciones de orden público que retrasaron la construcción en 20 meses.La tragediaEl 2018 era el año en que estaba estipulado que la primera unidad del proyecto entraría a operar, pero las fuertes lluvias que arrastraron tierra, piedras y sedimentos, a finales de abril, taponaron el túnel que desvió el río Cauca e hizo que su cauce siguiera creciendo. La presión de 1.000 metros cúbicos por segundo puso en riesgo de colapso la pared de la presa —casi con la altura de la Torre Eiffel—, capaz de enterrar a poblaciones enteras río abajo de la obra.Los temores no solo eran por los efectos humanitarios, sociales, ecológicos y económicos, pensando en el peor de los escenarios, sino también de la misma obra y la estabilidad energética del país. Para evitar lo primero, se tomó la decisión de desviar el agua que atentó con desbordarse hacia el interior de la construcción y comprometer el proyecto. Esta era la última opción de mitigación de la tragedia por los costos económicos y de cumplimiento de entregas que representaría.Se salvaron vidas, pero hubo afectaciones en la infraestructura y viviendas por las complicaciones que se iban presentando en la respuesta de la contingencia y porque continuaban las fuertes lluvias. Más de 26.000 personas río abajo y contiguas al Cauca fueron evacuadas por precaución.Para 2021, terminó el proceso de retorno de más de 2.500 familias de Puerto Valdivia, población en la ribera y que fue una de las más afectadas por el caudal del Cauca, en el que EPM tuvo que asumir costos de reparación de las viviendas. En un evento simbólico, la empresa le pidió perdón a las víctimas."Quiero aprovechar para pedir disculpas públicas de parte de EPM. Nosotros fuimos los que entramos en su territorio y es algo que no hicimos con dolo; jamás hubiéramos querido tener esa contingencia", dijo el año pasado Ana Milena Joya, gerente ambiental y social de proyectos e ingeniería, a una de las afectadas.La reactivación del proyectoPese a los problemas, la ministra de Minas, Irene Vélez, anunció que el 30 de noviembre la hidroeléctrica empezará a producir energía (300 megavatios). Esto, a su vez, ha traído polémicas, especialmente con las comunidades que rodean el proyecto por temores de repetir el capítulo de 2018."Se generarán vibraciones, que es lo que temen que pueda producir filtraciones y, por consecuencia, inundaciones, pero eso es normal que ocurra", agregó.A su juicio, el verdadero riesgo es no cumplir con la puesta en marcha del proyecto, que será de forma escalonada. "Esto tiene que hacerse lo más rápido posible, pero hay preocupación porque aún no hay contratistas para cuatro turbinas. El problema con esto es que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está empeñado en cambiar a los contratistas y nadie se quiere meter por las complejidades del proyecto y porque ninguna empresa, por lo que pasó, estaría dispuesta a asegurarla", agrega el experto.Por más resistencias que se presenten, Ortega insiste en que la solución es terminar la obra. "Si no se logra, Colombia no será capaz de cumplir las metas de reducción de emisiones, pues eso obligaría a recurrir a energía térmica y de carbón. Igualmente, desmontar Hidroituango, por ponerlo en esos términos, sería más costoso y sin ninguna retribución económica.La empresa primero resolvió los problemas humanitarios, sociales y ambientales antes de evaluar los daños por inundar el corazón de la obra y retomar su construcción, que se dio en noviembre de 2018, superada la contingencia.Han pasado cuatro años desde entonces y el proyecto ha atravesado pleitos jurídicos, fiscales y políticos, incluso ha salpicado a exgobernadores de Antioquia y exalcaldes de Medellín, al punto de afectar la credibilidad de EPM. Por ejemplo, en 2020, Fitch Ratings —calificadora de riesgos crediticia— le bajó la calificación a la empresa de BBB a BBB- por el incumplimiento en la obra.

colombia

