El presidente de Perú le ganó una pulseada al Congreso, con Evo Morales de espectador

Mientras el Tribunal Constitucional dirimía la denuncia del Congreso peruano contra el Pedro Castillo por "traición a la Patria" por hablar en una entrevista... 24.11.2022, Sputnik Mundo

Un año atrás, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú declaró persona non grata al expresidente Evo Morales (2006-2019) "por su negativo activismo político" en ese país y solicitó "a las autoridades competentes" que no permitan su ingreso al territorio nacional. No obstante, días atrás Morales visitó la ciudad de Puno, cercana a la frontera boliviana, para dar un discurso en una universidad, recibir un doctorado honoris causa y abrazarse con el gobernador puneño, quien solicitó la incorporación de la región a la Runasur, un foro de movimientos sociales de Sudamérica.La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso citó al gobernador de Puno, Germán Alejo, para que explique por qué recibió al expresidente boliviano. También convocó al rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Paulino Machaca Arias, quien deberá responder por qué le entregó un título honoris causa a Morales.A todo esto, el presidente Pedro Castillo finalmente logró un triunfo ante ese mismo Congreso que le es tan adverso. El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a esta instancia anular el proceso de denuncia iniciado por congresistas de la oposición con la finalidad de inhabilitarlo durante cinco años, bajo la acusación de "traición a la Patria". ¿El motivo? Haber dicho en una entrevista a la CNN que se podría dar acceso al mar a Bolivia, si su pueblo lo apoyara.El congresista de Perú Libre y expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido dijo a Sputnik que la determinación del TC "le da mayor fortaleza al Gobierno". A Castillo le apabullan otros seis procesos por supuesta corrupción. Para entorpecer aún más su labor, el Congreso no le permite salir del país, por su sospecha de que el presidente podría escapar para no someterse a los eventuales juicios.Cuando los congresistas de la oposición tuvieron que argumentar su denuncia ante el TC, les faltaron las palabras. Por ello, Bellido la consideró "una acusación sin fundamento y muy tendenciosa por traición a la patria. Una barbaridad".De esta manera "demostraron tener intereses ajenos a la verdad o a una acción jurídica honesta", afirmó el congresista, quien se desempeñó entre julio y octubre de 2021 como primer ministro, al inicio del Gobierno de Castillo.El TC hizo notar a los congresistas de la oposición que ya en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) había cedido cinco kilómetros de costa a Bolivia en el puerto de Ilo. Actualmente, el Gobierno de Luis Arce procura dar más utilidad a este espacio.La misión de la OEAEl pasado 20 de noviembre llegó a Perú una comisión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para informarse de primera mano sobre lo que el presidente Castillo denomina como un golpe de Estado de marcha.La comisión concluyó su trabajo el día 22 con llamados al diálogo a las partes enfrentadas. Habrá que esperar un tiempo más para recibir su informe.La misión de la OEA estuvo integrada por los cancilleres de Argentina, Santiago Andrés Cafiero y de Ecuador, Juan Carlos Holguín, entre otros."Cualquier Gobierno progresista es enemigo"Bellido fue invitado a ver a Morales en la universidad, pero sus actividades se lo impidieron. Sobre la convocatoria del Congreso al gobernador y al rector para que expliquen qué hacían con el expresidente, el congresista sostuvo: "Para la oposición, cualquier Gobierno progresista es enemigo. Ellos estarían muy felices con el Grupo de Lima, o si viene un presidente de un gobierno tendencioso para su lado".El Congreso peruano ya intentó en dos ocasiones sacar a Castillo de la presidencia, pero hasta ahora falló. ¿Considera que tratarán de hacerlo otra vez? "Sí, porque es parte de la estrategia que ellos han diseñado para deslegitimar al Gobierno, quitarle autoridad, sabotearlo", respondió Bellido.Este 25 de noviembre tenía que realizarse en México la Cumbre del Pacífico. Pero ante la negativa del Congreso a que Castillo viaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió suspenderla.En diciembre próximo la Cumbre se realizará en la ciudad de Lima. El presidente mexicano y también el de Chile, Gabriel Boric, cuestionaron el accionar del Congreso peruano, que termina por afectar las relaciones de parte del continente.'Persona non grata' en PunoEn la universidad de Puno, Morales dio el 17 de noviembre una charla sobre sus 14 años de experiencia como presidente de Bolivia. Allí resaltó la hermandad histórica entre ambas naciones y abogó por la integración sudamericana.Morales recordó sus conversaciones con el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) para montar un tren interoceánico. "Estuvimos aquí reunidos, también en otras regiones. Si garantizáramos el tren interoceánico desde Ilo, Perú, pasando por Bolivia al puerto de Santos, en Brasil, no se imaginan cuánto la región ganaría. No solo Perú, ni Bolivia, ni Brasil, sino toda la región".Evaluó que en los países productores "miles de millones de toneladas de soya se marchitan. En vez de darse la vuelta [el cargamento] por el canal de Panamá, pasaría por Perú. Así se ahorra tiempo, se ahorra económicamente, ganamos todos los pueblos del mundo".Para Morales, la injerencia de Estados Unidos impide que los países de la región se unan. "EEUU se opone a esta clase de proyectos de integración. Respetando las democracias de cada país, nuestros gobiernos tienen que seguir trabajando en estos planes. Nunca podemos desmayar en estos proyectos para nuestra región".Morales también se refirió a la necesidad de industrializar el litio, que tiene en Sudamérica sus mayores reservas mundiales. Justamente en la región de Puno habría 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio, según estudios preliminares."Si como Estados Bolivia, Perú y Argentina nacionalizáramos nuestro litio y lo industrializáramos, estoy seguro de que seríamos potencia. Una cosa es ser imperio. Otra cosa es ser potencia", aclaró Morales.Y advirtió: "Los países industrializados solo quieren a América Latina para que garanticemos materia prima. No quieren que le demos valor agregado a nuestros recursos naturales".Bolivia, con 21 millones de toneladas de litio, posee las mayores reservas mundiales de este metal, cada día más usado en dispositivos electrónicos.

