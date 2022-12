https://sputniknews.lat/20221202/los-goles-de-giorgian-de-arrascaeta-ante-ghana-no-logran-llevar-a-uruguay-a-octavos-de-final-1133096828.html

Dos goles del centrocampista Giorgian de Arrascaeta le trajeron a Uruguay la tan esperada victoria ante Ghana. No obstante, el triunfo de Surcorea sobre... 02.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-02T17:10+0000

2022-12-02T17:10+0000

2022-12-02T17:43+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

ghana

uruguay

⚽ deportes

fútbol

los partidos del mundial de catar 2022

Un dudoso penal validado por el árbitro alemán Daniel Siebert en el minuto 17 fue tapado por Sergio Rochet, y La Celeste encausó el subidón anímico con llegadas más incisivas. Los dos goles del partido llegaron por un cabezazo de Giorgian de Arrascaeta en el 26, y el propio volante del Flamingo definió de primera un pase de Luis Suárez para ampliar en el 32. Así quedó el marcador hasta el final del partido, con 2-0 a favor de los celestes.Ambos goles ponían a la selección uruguaya a la salida del Grupo H directo a octavos de final, pero los ánimos de los charrúas cambiaron cuando conocieron que en el otro partido Surcorea se había puesto encima a Portugal 2-1. Esto obligaba a Uruguay a hacer un tercer gol, acusaron cierto desespero y sentido de urgencia, que a veces se tradujeron en llegadas de peligro, pero también en agujeros defensivos, que no terminaron en gol porque la defensa sudamericana incomodaba a los ghaneses, y porque Rochet fue un auténtico valladar.Pese al largo descuento de 10 minutos, Uruguay no pudo anotar el gol que les diera el boleto a la próxima ronda, y se despidieron del Mundial antes de lo esperado, dejando en sus seguidores una mezcla de satisfacción por su batalla final, y de bronca porque su selección no jugó así desde el inicio.La estadística del partido muestra que los sudamericanos lideraron los remates 12 contra 10 de los africanos. No obstante, en otras áreas, el partido fue parejo. Las Estrellas Negras mantuvieron una leve superioridad en cuanto a la posesión del balón, con un 51%, frente al 49% de La Celeste, y un 79% contra un 77% en la precisión de los pases.Este fue el tercer partido para ambas selecciones en lo que va del Mundial de Fútbol. El 24 de noviembre, Uruguay debutó con un empate 0-0 con Corea del Sur, mientras Ghana cayó ante Portugal con un marcador 3-2. El 28 de noviembre, los lusos vencieron a los charrúas al tiempo que la selección africana derrotaba por 3-2 a la surcoreana.La última vez que La Celeste se enfrentó a Las Estrellas Negras fue en un partido del Mundial de 2010 en Sudáfrica.El Mundial de Catar 2022 se celebra del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

