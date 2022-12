https://sputniknews.lat/20221203/destitucion-de-miss-bolivia-2022-el-fin-de-la-naturalizacion-de-la-discriminacion-1133133100.html

Destitución de Miss Bolivia 2022: ¿el fin de la naturalización de la discriminación?

La destitución de la Miss Bolivia 2022, Fernanda Pavisic, la quema de la sede de los campesinos en Santa Cruz y el derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019 tienen más puntos de unión de lo que parece. El denominador común está en una preocupante naturalización de los actos de racismo y discriminación hacia sectores sociales históricamente oprimidos.En Bolivia, la mitad de la población se reconoce como perteneciente a alguno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución. Tal diversidad cultural también genera repetidos actos de racismo hacia estos sectores, que son también los económicamente más vulnerables.Por ello, enfrentar al racismo y a la discriminación es una cuestión de Estado. Durante el Gobierno de Morales (2006-2019) se creó la ley 045, dirigida a "definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva de género y generacional, de aplicación en todos los niveles territoriales".Pavisic perdió la corona de Miss Bolivia por sus declaraciones referidas al aspecto de sus colegas. Pero la denuncia que le realizó el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) por racismo y discriminación, en el marco de la mencionada ley, continúa su trámite."Siguen existiendo estos concursos, donde se cosifica a la mujer o donde la más linda es la más flaca, la mejor pintada, con mejor cuerpo, la más operada", dijo a Sputnik la periodista Juliana Cingolani, de La Paz.Por los altos niveles de naturalización de la discriminación, 10 años atrás declaraciones como las de Pavisic habrían pasado desapercibidas. Para Cingolani es positivo que en esta ocasión se haya tratado el tema con la atención que merece."Una chica subió un estado superdiscriminador y netamente de bullying sin tener consciencia de la repercusión que iba a generar. Nos hace pensar varias cosas sobre estos certámenes de belleza, cuál es el sentido que tienen", describió la comunicadora en referencia a las imágenes de Pavisic que se hicieron virales."Bestias humanas"El de Pavisic no es el primer dislate que comete una reina de belleza ni personaje público. La modelo cruceña Gabriela Oviedo describió así a su país: "Toda la imagen que se ve en el exterior es de gente pobre, pequeña e indígena. Yo soy de la otra parte, del lado donde es caluroso, somos altos, blancos y hablamos inglés".Lo dijo en 2004, durante la versión anual de Miss Universo. En ese momento sus palabras pasaron con total impunidad ante todo el mundo.Durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) hubo manifestaciones de organizaciones campesinas para exigir que se realicen elecciones, las cuales finalmente fueron ganadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS).Por esos días, el actual presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se refirió a los campesinos como "bestias humanas, indignos de ser llamados ciudadanos". Lo dijo en agosto de 2020, pero durante el Gobierno de facto se permitían actos más graves, como lo testimonian las masacres de Sacaba y Senkata ejecutadas contra los mismos sectores sociales."Ahora estamos muy alertas sobre lo que se dice públicamente. Ahora por suerte tuvo repercusión y se tomó la decisión de destituirla", opinó Cingolani.Pero observó que algunas respuestas a su acto de discriminación también fueron discriminatorias. Por ejemplo, se difundieron fotos de la modelo cuando era adolescente y tenía el cuerpo propio de esa etapa de desarrollo.Discriminación en primera personaNacida en Bolivia, los padres de Cingolani son argentinos. Por ello es habitual que algunas personas pretendan desvirtuar sus opiniones políticas acusándola pública y falsamente de ser extranjera."Entiendo que esa queja depende de quién viene. Porque no es lo mismo que me vengan a discriminar personas que han sido oprimidas durante años", o si proviene de una persona de clase media que tuvo las mismas condiciones y oportunidades de desarrollo que ella.Es un tema que también se debería debatir al interior de las organizaciones sociales porque "no: el blanco no es más inteligente, ni más lindo, ni más sabio. Todos somos iguales", reflexionó.Asimismo, "tenemos que hacernos cargo de dónde estamos viviendo, qué está pasando, qué consumimos, cuál es la imagen que nos venden en los medios de comunicación, cuáles son los discursos instalados", evaluó Cingolani, quien conduce el programa Con-tacto cultural en Abya Yala Radio.

