¿Qué países pueden eludir oficialmente el cumplimiento del techo de precios al petróleo ruso?

El 2 de diciembre, el Grupo de los Siete (G7) y la Unión Europea (UE) se negaron a adquirir petróleo ruso a un precio mayor que 60 dólares por barril a partir del 5 de diciembre. También entró en vigor un embargo de la UE sobre el petróleo ruso transportado por mar, incorporado al séptimo paquete de sanciones contra Moscú el 21 de julio.Sin embargo, varios países se libraron oficialmente de la necesidad de cumplir las restricciones.Suministros por el oleoducto DruzhbaComo la prohibición del crudo marítimo no se aplica al crudo ruso que entra en Europa a través de oleoductos, Hungría, la República Checa y Eslovaquia podrán seguir recibiéndolo a través del oleoducto Druzhba. A Bulgaria también se le concedió una exención temporal especial de la prohibición del petróleo marítimo hasta finales de 2024.Además, la Unión Europea permitió a Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Bulgaria comprar el crudo ruso transportado por mar sin que se aplicaran restricciones en caso de interrupción repentina del suministro a través del oleoducto Druzhba.Los productos petrolíferos, a diferencia del petróleo, todavía pueden suministrarse a Europa (la prohibición entrará en vigor el 5 de febrero de 2023). Por tanto, Croacia seguirá importando gasóleo de vacío de Rusia, y la República Checa seguirá destilando gasolina y gasóleo a partir de materias primas rusas.Sakhalin-2, excluido Japón aplicó un tope de precios al crudo ruso en todos los yacimientos, pero ha optado por excluir de la lista el proyecto petrolífero Sakhalin-2. La condición previa es que se confirme el lugar de origen del recurso energético, según el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés. Los importadores tendrán que obtener un documento que confirme que el petróleo importado se produce realmente en el proyecto Sakhalin-2, ya que se prohibirá la importación de petróleo ruso de cualquier otro yacimiento, incluido el del proyecto Sakhalin-1, a un precio superior al tope introducido.Petróleo que no proviene de RusiaComo antes de las restricciones, los europeos también pueden seguir importando petróleo no ruso que transite por Rusia o salga de sus puertos. Por consiguiente, el crudo azerbaiyano, turkmeno y kazajo expedido desde las terminales rusas de Ust-Luga y Novorosíisk no se ve afectado por las sanciones. Lo mismo parece que ocurrirá con las llamadas "mezclas" letonas desde Ventspils.El crudo exportado desde Kazajistán circula principalmente por el sistema del Consorcio de Oleoductos del Caspio, y el petróleo llega al puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro. Las exportaciones de crudo de Kazajistán también utilizan el sistema ruso de oleoductos Transneft para llegar a Novorosíisk y al puerto ruso de Ust-Luga en el mar Báltico. Desde Azerbaiyán, las exportaciones de crudo se transportan en gran parte por el puerto turco de Ceyhan a través del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, pero una parte del petróleo se exporta a través de Rusia, utilizando el oleoducto Bakú-Novorosíisk. La India La India puede seguir comprando combustible ruso a precio de mercado, incluso por encima del mecanismo de precios máximos impuesto por el G7, a condición de que se mantenga alejada de los servicios occidentales de seguros, finanzas y marítimos. El ministro de Petróleo y Gas indio, Hardeep Singh Puri, destacó que a su país no le preocupa la introducción de nuevas sanciones contra Rusia. Cuando se le pidió que comentara el impacto que tendría en la India la limitación del coste del petróleo ruso, el funcionario respondió secamente: "Ninguno".La India, tercer consumidor mundial de petróleo, compró a Rusia el 22% del total de sus importaciones en octubre, y seguirá comprando petróleo ruso porque garantiza a la población el acceso a la energía en las "condiciones más ventajosas", declaró el ministro indio de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.¿Qué piensa Rusia?En cuanto a la reacción de Rusia a la introducción de un techo de precios, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dejó claro que el país "no aceptará este tope".El vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak reiteró que Rusia no abastecerá de petróleo a los países que fijen un techo a los precios, sea cual sea, pues se trata de una interferencia en los instrumentos de mercado. Según él, Moscú está abierta a la cooperación con aquellos consumidores que estén dispuestos a trabajar según las reglas del mercado. El 6 de diciembre, además, agregó que el petróleo de Rusia seguirá teniendo demanda en los mercados internacionales.

