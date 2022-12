https://sputniknews.lat/20221209/brasil-busca-bajarle-el-tono-a-las-tensiones-dentro-del-mercosur-1133382939.html

Brasil busca bajarle el tono a las tensiones dentro del Mercosur

Brasil busca bajarle el tono a las tensiones dentro del Mercosur

MONTEVIDEO (Sputnik) — El director del departamento Mercosur de la cancillería de Brasil, Francisco Cannabrava, comentó a Sputnik que no existieron tensiones... 09.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-09T15:58+0000

2022-12-09T15:58+0000

2022-12-09T16:15+0000

américa latina

💬 entrevistas

brasil

mercosur

brics

rusia

política

uruguay

argentina

paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110043710_0:251:3195:2048_1920x0_80_0_0_44a8a400719f67e5274349e17eb30a1e.jpg

Asimismo, aseguró que los países del Mercosur (Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay) trabajaron de forma "cooperativa, pacífica y proactiva" e indicó que la cumbre fue "bastante positiva" y "exitosa".El 1 de diciembre Uruguay presentó la solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, firmado en 2018 e integrado por Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Brunéi y Chile.Tal decisión inquieta a Argentina, Paraguay y Brasil, que emitieron un comunicado conjunto, advirtiendo de adoptar medidas contra Uruguay, y reiteraron su preocupación durante la cumbre de Montevideo.— ¿Qué evaluación hace de la cumbre del Mercosur?— La cumbre del Mercosur fue bastante exitosa, porque nosotros hemos aprobado un número de comunicados y hubo dos decisiones que son bastantes interesantes. Quizás sería importante que todos se den cuenta, que de verdad el Mercosur camina por sus propias piernas, no depende de algunas pocas decisiones, hay diferentes instancias, de ministros que se reúnen periódicamente, que avanzan en la integración y eso quedó reflejado en esta cumbre.— Cuando usted dice que el Mercosur camina por sí solo a pesar de algunas decisiones, ¿hace referencia a la posición de Uruguay de hacer acuerdos por fuera del bloque?— Creo que esta fue una posición que llamó mucho la atención de la prensa. Lo que Brasil, Argentina y Paraguay hicieron fue nada más informar a Uruguay que tomarían, si es el caso, medidas que sean necesarias para que no se perjudique a los otros países. Esto ha ganado bastante atención, pero en realidad hubo otros resultados que fueron bastantes interesantes. Por ejemplo, hubo una decisión sobre ciberdelito, es un tema muy importante, que demanda mucha atención y coordinación. Esta decisión tiene un resultado bastante importante, porque le permite trabajar de manera coordinada a los sectores involucrados con la seguridad cibernética.— Una de las cosas que se mencionó mucho en la prensa es que de las tres declaraciones que se aprobaron, ninguna tenía que ver con temas económicos o de comercio fruto del desacuerdo que tiene Uruguay. ¿Qué piensa sobre esto?— Es importante tener en cuenta que el Mercosur no es solo estrictamente sobre comercio, tenemos decisiones sobre aspectos culturales y este fue uno de los resultados que permite a los cuatro países manejar políticas teniendo en cuenta los diferentes aspectos entre los países. La política cultural no es menor. Cada política tiene importancia, así como el medioambiente. Hemos tenido diferentes resultados. Hubo avances también, incluso en el área comercial, hemos tenido avances en negociaciones que no culminaron en esta cumbre, como reglas de origen, que creo que es bastante importante. Hubo también un reconocimiento de lo que hicimos los últimos años, porque en Brasil tendremos un cambio de gobierno e hicimos un balance, incluso en el área del comercio. Hicimos rebajas arancelarias de diez por ciento del arancel externo común, esto no es un aspecto menor para la competitividad del Mercosur y esto tiene un impacto muy importante. El Mercosur es parte de varios procesos, es importante tener en cuenta que somos más que una unión aduanera, tenemos integración en otras áreas, que a veces llaman menos la atención de la prensa que el área comercial. Soy consciente de la importancia que tiene en la generación de empleo, pero hay otras políticas que también son centrales.— El canciller brasileño (Carlos Franca) manifestó su preocupación por el desarrollo de negociaciones por fuera del bloque y días antes de la cumbre, coordinadores nacionales de Brasil, Argentina y Paraguay manifestaron que se podrían impulsar sanciones contra Uruguay si continúa con su pretensión de hacer acuerdos por fuera del bloque. ¿Qué sanciones podría haber contra Uruguay?— No se habló de sanciones. Lo que se mencionó fue que se reservan el derecho para tomar medidas que sean adecuadas para que haya un prejuicio contra esos países, teniendo en cuenta los derechos que nosotros tenemos en el Mercosur. En ningún lugar figura la palabra sanciones.— ¿Qué medidas se podrían tomar?— Depende mucho de lo que sale de estas negociaciones. Tengo entendido que ni siquiera hay negociaciones, si salen acuerdos que afecten a los otros países del Mercosur, se evaluará de qué manera se tomarán medidas. No se prejuzga qué tipo de medidas se pueden tomar. Es difícil saber sin leer el acuerdo y sin saber cómo perjudicaría a los otros países.— ¿Entonces, podrían tomar medidas pero no están claras cuáles son?— No están claras porque ni siquiera hay negociaciones y sería precipitado decir cuáles serían tomadas si no existe nada para mirar y evaluar qué tipo de medidas serían.— Otro tema que estuvo presente durante la cumbre fue el acuerdo (de libre comercio) entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Cuál es la posición que tiene Brasil teniendo en cuenta que uno de los argumentos que usó la Unión Europea para no seguir avanzando en el acuerdo fue la política ambiental de Brasil?— Nosotros somos muy favorables de concluir el acuerdo con la UE, fue un avance muy importante. Creemos que deberíamos ya de estar en condiciones de cerrar el acuerdo. Es un acuerdo que va a beneficiar mucho a la competitividad de Brasil, de la agricultura, de la industria, que tiene interés de ampliar sus exportaciones a la Unión Europea, nuestra posición siempre ha sido bastante favorable para que se llegue a un acuerdo.Nosotros manejamos con mucha transparencia nuestra política ambiental, hemos participado ahora en compromisos bastante ambiciosos así que tenemos mucho respeto a los países europeos y queremos trabajar de manera muy proactiva para que entiendan que de nuestra parte estamos muy involucrados en cumplir los compromisos internacionales.— ¿Cree que va a demorarse la entrada en vigencia del acuerdo?— Yo espero que se efectúe en los próximos meses, hay que ver por el lado de la UE, qué disposición tiene, si tiene otras demandas, si está lista para avanzar, esperamos que podamos avanzar en el acuerdo lo antes posible.— El Mercosur expresó su interés de aproximarse a la Alianza del Pacífico. ¿Por qué es importante?— Es un mercado tremendamente importante para el bloque, igualmente para la Alianza del Pacífico tener una buena aproximación económico comercial (con el Mercosur) sería muy bueno. Nosotros ya tenemos aquí en América del Sur una zona de libre comercio desde 2019, sería bastante importante e interesante traer países de la Alianza del Pacífico al Mercosur. Hace unos años se hablaba mucho de rivalidad entre los dos y no, lo que se observa hoy es un interés mutuo de acercamiento y sería muy positivo avanzar en diferentes áreas de comercio, no solo la arancelaria, sino también en otras áreas.— Ante el cambio de Gobierno en Brasil, ¿qué evaluación hace de esta gestión?— Esto es una demostración que nosotros, como en toda democracia, es perfectamente normal que haya un cambio de gobierno con diferentes énfasis. Es natural que en el actual Gobierno el énfasis para el Mercosur pueda ser en una dirección, el próximo, de acuerdo con lo que se ha presentado durante las elecciones, que venga con una nueva propuesta con respecto al Mercosur. Esto es bienvenido, hace parte de la democracia de Brasil y es parte de nuestro proceso. Entonces, es algo muy positivo.— ¿Qué cambios va a haber con el próximo Gobierno?— Hay que aguardar a que el nuevo Gobierno esté en efecto para hablar claramente de manera formal cómo se pretende cambiar en la dirección del Mercosur. No me quiero anticipar y es muy importante respetar las directrices que vamos a recibir a partir de enero. Creo que hay mensajes que tienen interés de hacer un acercamiento en diferentes áreas del Mercosur, quizás trabajar con diferentes instancias y van a tener un énfasis bastante grande sobre el Mercosur.— ¿Está diciendo que se podría potenciar aún más el Mercosur como proceso de integración?— Es natural que haya cambios, que implican diferentes maneras de integrar a los países y esto es muy positivo. Es bueno retomar otras áreas de actuación.— ¿Cree que podría ser interesante para el Mercosur apostar a acuerdos con Rusia o Asia?— Rusia en este momento está en una circunstancia, entonces mencionarla, es hablar de una situación bastante específica. Pero otras áreas, por supuesto que tenemos interés. Ya tenemos una buena aproximación con Europa, estamos interesados en acercarnos con el Caribe, con América Central, podemos avanzar con otros países en Asia, pero nos importa aguardar directrices luego de que el nuevo Gobierno esté funcionando formalmente después de enero.— ¿Cómo definiría las relaciones que tiene Brasil con Rusia?— No soy experto en Rusia, brevemente puedo contestar que tradicionalmente Brasil y Rusia han tenido relaciones bastante positivas, nosotros hemos trabajado de manera muy cercana a Rusia. Rusia es miembro del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), es una economía bastante grande, entonces tenemos un acercamiento en diferentes áreas e históricamente ha sido en diferentes momentos un país bastante importante para nosotros.— Yo no tengo ninguna otra pregunta, ¿usted quiere decir algo más?— Yo escuchaba mucho por la prensa que habría una tensión en la cumbre por los temas que se han mencionado, pero la sensación que yo tuve, estando ahí, fue que hay mucho respeto entre los países, hay un buen trato, comprensión, no hubo una discusión agresiva, fue toda una negociación. La discusión fue mucho más allá que los temas en los que la prensa puso énfasis, pero comprendo el interés de la prensa. Nosotros hemos trabajado de manera muy cooperativa, pacífica y proactiva en muchos temas, entonces, la sensación al final de la cumbre fue bastante positiva. No fue una reunión tensa, fue bastante cooperativa.

https://sputniknews.lat/20221207/como-la-casi-ausencia-de-brasil-favorece-la-discordia-de-uruguay-con-el-mercosur-1133287757.html

https://sputniknews.lat/20221206/libre-comercio-versus-proteccionismo-la-tension-de-fondo-en-el-mercosur-1133266328.html

https://sputniknews.lat/20221206/paraguay-cree-que-hay-asimetrias-en-mercosur-y-apoya-propuesta-de-uruguay-1133261493.html

https://sputniknews.lat/20221206/brasil-dispuesto-a-debatir-diferentes-modalidades-de-negociacion-en-el-marco-del-mercosur-1133262150.html

brasil

uruguay

argentina

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

💬 entrevistas, brasil, mercosur, brics, rusia, política, uruguay, argentina, paraguay