https://sputniknews.lat/20221209/embajador-ruso-en-uruguay-destaca-gran-potencial-de-las-relaciones-bilaterales-1133379917.html

Embajador ruso en Uruguay destaca gran potencial de las relaciones bilaterales

Embajador ruso en Uruguay destaca gran potencial de las relaciones bilaterales

MONTEVIDEO (Sputnik) — A pesar del buen nivel actual de las relaciones entre Rusia y Uruguay, hay un importante potencial para desarrollar la cooperación... 09.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-09T14:33+0000

2022-12-09T14:33+0000

2022-12-09T14:45+0000

américa latina

uruguay

política

rusia

exportaciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106337/54/1063375446_0:106:3343:1986_1920x0_80_0_0_eac2305d9463bb70a6e06ab0efb53ea1.jpg

En opinión de Budáev, el aniversario, que se celebra este sábado, "debe fomentar el futuro desarrollo y fortalecimiento de todo el conjunto de los vínculos bilaterales, que se caracterizan por largas tradiciones de cooperación mutuamente beneficiosa".El embajador enfatizó que, pese a los altibajos en la historia de las relaciones ruso-uruguayas –que incluso fueron suspendidas en dos ocasiones, 1917 y 1935–, los dos pueblos siempre tuvieron "benevolencia y simpatía" mutua.La cooperación bilateral, agregó, se basa en el cumplimiento de los principios de igualdad, respeto y beneficio mutuos y no injerencia en los asuntos internos del otro país.Crecientes exportacionesBudáev agregó también que las exportaciones de Rusia hacia Uruguay aumentaron 18,5% entre enero y noviembre de 2022 en comparación con el mismo período del año pasado.Budáev señaló también que por primera vez en varios años Rusia registra un saldo comercial positivo con 50 millones de dólares a su favor, cifra varias veces mayor que la del año pasado.Caso de Alejandro AstesianoEl caso del exjefe de la custodia presidencial uruguaya, Alejandro Astesiano, acusado de falsificar pasaportes para extranjeros, entre ellos rusos, y cometer otros delitos, es un buen motivo para aumentar la cooperación bilateral en temas policiales y judiciales y, posiblemente, firmar un acuerdo sobre asistencia jurídica, considera Budáev.Aseguró que no cree que "ese lamentable episodio [caso Astesiano] pueda afectar las relaciones amistosas" que tienen ambos países desde hace muchos años. El embajador advirtió también que será posible sacar conclusiones solo después de que finalice la investigación judicial del caso.Budáev expresó que últimamente la embajada no ha recibido denuncias de ciudadanos rusos en Uruguay por dificultades con trámites de documentos."Los empleados consulares de nuestra misión diplomática constantemente brindan asistencia a los ciudadanos rusos que se dirigen a la embajada por distintos temas", destacó.El 27 de septiembre, la Justicia uruguaya dictó prisión preventiva para Astesiano, acusado de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil.El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, desvinculó de su cargo a su jefe de seguridad luego de que la justicia lo imputara por estos tres delitos.El exfuncionario es investigado por su presunta participación en una organización criminal que falsifica pasaportes uruguayos para venderlos a ciudadanos extranjeros, entre ellos rusos.La Fiscalía sostiene que Astesiano usaba la Torre Ejecutiva (sede de Gobierno) para sus negocios ilícitos.

https://sputniknews.lat/20221207/como-la-casi-ausencia-de-brasil-favorece-la-discordia-de-uruguay-con-el-mercosur-1133287757.html

https://sputniknews.lat/20220426/uruguay-no-apoya-ninguna-sancion-contra-rusia-y-pretende-fortalecer-comercio-con-ese-pais-1124854942.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

uruguay, política, rusia, exportaciones