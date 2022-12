https://sputniknews.lat/20221209/politologo-lo-que-sucedio-en-peru-afecta-tremendamente-a-chile-y-a-la-region-1133355610.html

Politólogo: "Lo que sucedió en Perú afecta tremendamente a Chile y a la región"

Politólogo: "Lo que sucedió en Perú afecta tremendamente a Chile y a la región"

Siguen las repercusiones en el continente por la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú. Sputnik habló con analistas chilenos para comprender... 09.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-09T12:28+0000

2022-12-09T12:28+0000

2022-12-09T12:28+0000

américa latina

chile

pedro castillo

perú

destitución

📰 intentos de vacancia contra pedro castillo

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1131530915_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0611124dd6a4b83a4a6a5fbbd08adb87.jpg

Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y el establecimiento de un "Gobierno de excepción" el 7 de diciembre. Sin embargo, el mismo día el Congreso votó a favor de destituir a Castillo por incapacidad moral permanente y nombró, por sucesión constitucional, a la vicepresidenta Dina Boluarte como la nueva jefa de Estado.Camilo Godoy, analista político y máster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago, explicó a Sputnik que la destitución de Castillo se da en medio de uno de los órdenes institucionales más frágiles de América Latina."El Congreso ya venía con dos intentos anteriores de vacancia, pero con el cierre de este por parte del presidente, se logran los votos para finalmente destituir a Castillo", agregó.Godoy señaló que tanto la desaprobación de Castillo como la del Congreso son muy altas. "Eso genera un frágil sistema institucional, que no es capaz de procesar las demandas de la población y deriva pendularmente en esta lógica del 'que se vayan todos'. Ese discurso, en su versión despolitizada, es una de las fuentes del fujimorismo", agregó.¿Cómo afecta lo sucedido en Perú a Chile?Ni el presidente Gabriel Boric ni la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se han referido de manera particular a lo que acontece en Perú.No obstante, la Cancillería chilena condenó en redes sociales "la ruptura del orden constitucional en Perú" y reconoció a Dina Boluarte como jefa de Estado del país vecino. "Esperamos que la asunción de Dina Boluarte como nueva presidenta de la República del Perú contribuya a superar este difícil momento", agregó la Cancillería.La crisis política en Perú "afecta tremendamente no solo a Chile, sino a la región", dijo a Sputnik Patricio Urriola, cientista político de la Universidad Alberto Hurtado.Asimismo, el Frente Amplio, colectividad de Gobierno en Chile y que llevó a Gabriel Boric como candidato a la Presidencia, ha estado en la mira por parte de los partidos políticos de oposición por su apoyo al presidente peruano previo a su destitución."El Frente Amplio está más o menos dividido, hay algunos que apoyan la postura Castillo y otros que entienden que esto fue un intento de golpe de Estado y, por lo tanto, hay que ser muy claro y preciso de señalar de que esto no es un golpe blando", dijo Urriola.Para Godoy el Frente Amplio se reunía con Castillo por cuestiones más formales que de contenido, ya que "las dos coaliciones son casi imposibles de comparar".La falta de una agenda conjuntaAmérica del Sur ha girado a la izquierda en los últimos tiempos, siendo Lula con su victoria en Brasil el último en sumarse a una cadena de movimientos políticos telúricos que, desde Chile hasta el Caribe, sacudieron la región, como el triunfo de Pedro Castillo en Perú en 2021, el Gabriel Boric en marzo de 2022 en Chile y el histórico triunfo de Gustavo Petro en Colombia a mediados de 2022.Finalmente, Godoy, a pesar de que hay varios Gobiernos de izquierda o progresistas, estos se encuentran muy "fragmentados y con gestos testimoniales. Ahora [el presidente mexicano Andrés] Lopez Obrador ofrece asilo, tal como lo hizo con Evo Morales en su momento, pero la falta de una agenda conjunta es evidente. En tiempos de Unasur, habríamos visto posturas más mancomunadas".

https://sputniknews.lat/20221208/castillo-sufrio-las-consecuencias-de-haber-seguido-gobernando-con-la-constitucion-de-fujimori-1133317962.html

https://sputniknews.lat/20221208/el-presidente-colombiano-pedro-castillo-se-equivoco-a-disolver-congreso-en-peru-1133337503.html

chile

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, pedro castillo, perú, destitución, 📰 intentos de vacancia contra pedro castillo, 💬 opinión y análisis