https://sputniknews.lat/20221210/messi-critica-al-arbitro-del-partido-entre-los-paises-bajos-y-argentina-no-esta-a-la-altura-1133398088.html

Messi critica al árbitro del partido entre los Países Bajos y Argentina: "No está a la altura"

Messi critica al árbitro del partido entre los Países Bajos y Argentina: "No está a la altura"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El delantero argentino Lionel Messi criticó al árbitro español Antonio Mateu Lahoz, a quien no consideró a la altura de un partido de... 10.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-10T00:50+0000

2022-12-10T00:50+0000

2022-12-10T00:50+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

argentina

países bajos

lionel messi

⚽ deportes

catar

fifa

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1132942268_0:72:2855:1678_1920x0_80_0_0_621a4343e8ef1a2dd6d9e6b5a611d119.jpg

"[Sentí] mucha bronca, la FIFA tiene que rever eso [la designación de Mateu Lahoz], no puede poner un árbitro así para esta instancia, no puede ser que el árbitro no esté a la altura", declaró el astro argentino tras la victoria de su selección en penales contra los Países Bajos.La crítica del ariete suramericano obedeció a la decisión del colegiado valenciano de dar 10 minutos de tiempo extra en la segunda mitad del duelo entre la albiceleste y el equipo europeo, que igualó el marcador con una jugada de laboratorio por una falta en los últimos minutos del segundo tiempo. Lionel Messi comentó que no quería extenderse en sus comentarios sobre el juez para evitar una posible sanción de la FIFA, pero insistió en que su selección no merecía sufrir con el alargue.El arquero Damián Dibu Martínez, héroe de Argentina con sus dos penales atajados al rival europeo, fue más explícito al considerar a Mateu Lahoz "el peor árbitro de la Copa, de lejos".El partido subió de intensidad en los minutos finales del tiempo reglamentario, con un breve intercambio de empujones y golpes entre suplentes del bando neerlandés y titulares de Argentina, pese a las 15 amarillas mostradas por Mateu Lahoz, quien pasó buena parte del duelo hablando con los jugadores.

https://sputniknews.lat/20221209/argentina-avanza-a-cuartos-y-mantiene-vivo-el-corazon-de-america-latina-en-catar-2022-1133394034.html

argentina

países bajos

catar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, países bajos, lionel messi, ⚽ deportes, catar, fifa, fútbol