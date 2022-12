https://sputniknews.lat/20221211/la-ue-reconoce-que-sus-arsenales-militares-se-han-agotado-por-ayudar-a-ucrania-1133446951.html

La UE reconoce que sus arsenales militares "se han agotado" por ayudar a Ucrania

La UE reconoce que sus arsenales militares "se han agotado" por ayudar a Ucrania

Las reservas de armas de Europa se han agotado por todos los envíos de armamento que han realizado los miembros de la Unión Europea y la Organización del... 11.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-11T22:38+0000

2022-12-11T22:38+0000

2022-12-11T22:41+0000

unión europea

josep borrell

otan

ucrania

defensa

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1131057987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47e4b38758887a96ce24fef67bd5a4d3.jpg

Esto lo reconoció Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, en un informe publicado como parte del Congreso Anual de la Agencia de Defensa Europea.Pese a ello, el vicepresidente de la Comisión Europa refrendó la importancia de "apoyar a Ucrania política, económica y militarmente" todo el tiempo que sea necesario, tanto con armas como con entrenamientos.En semanas recientes, medios como The New York Times advirtieron que varios países europeos han agotado sus reservas de armas por los envíos a Kiev, que mantiene un conflicto con Rusia desde hace casi 10 meses. Esta situación se suma a un contexto en el que los países de la OTAN no logran cumplir con el objetivo de destinar cerca del 2% del PIB conjunto de los aliados en inversiones militares y de defensa.Según datos proporcionados por la propia Agencia de Defensa Europea, la inversión de la OTAN en este rubro pasó de 163.000 millones de euros en 2014 a 214.000 millones de euros en 2021, una cifra aún por debajo de los 282.000 millones de dólares, que representa el 2% del PIB de los países de la alianza atlántica.

https://sputniknews.lat/20221211/politico-eeuu-quiere-enviar-a-ucrania-aviones-no-tripulados-que-ya-no-quiere-1133424322.html

unión europea

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

unión europea, josep borrell, otan, ucrania, 🛡️ industria militar