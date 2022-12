https://sputniknews.lat/20221212/que-es-lo-que-exige-serbia-en-la-iniciativa-de-regreso-de-su-ejercito-a-kosovo-1133452185.html

¿Qué es lo que exige Serbia en la iniciativa de regreso de su Ejército a Kosovo?

Belgrado envió una solicitud oficial al mando de la Fuerza de Kosovo (KFOR) para el regreso de sus soldados y policías a la provincia sureña de Kosovo y... 12.12.2022, Sputnik Mundo

La presencia del Ejército y la Policía serbia, al menos en parte del territorio de Kosovo y Metojia, no solo es un derecho de Serbia garantizado por la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, sino también es necesario para asegurar la supervivencia de los serbios y otras poblaciones no albanesas en la única zona restante donde han existido en cantidades significativas desde 1999.Esto puede contribuir significativamente a la normalización de las relaciones y al logro del grado necesario de estabilidad, sostiene la solicitud enviada por Belgrado a la KFOR, la fuerza militar multinacional liderada por la OTAN.El motivo para el regreso de las fuerzas serbias a KosovoEn el texto se detallan las razones por las que es necesaria la llegada de las fuerzas de seguridad serbias. Se envió al comandante de la misión militar internacional, Angelo Michele Ristuccia, seis adjuntos detallados con los datos sobre la amenaza a los serbios y otros ciudadanos no albaneses, representaciones gráficas de la limpieza étnica después de 1999, información sobre los actos de violencia contra los serbios en 2004, así como una lista de incursiones ilegales de las fuerzas especiales de Kosovo.Serbia recuerda que la Resolución 1244 es un acto jurídicamente vinculante internacionalmente indiscutible en consonancia con el Artículo 103 de la Carta de la ONU que tiene primacía sobre todos los demás acuerdos y arreglos.La ineficiencia de la KFOREl documento afirma que "durante años, la administración internacional de Kosovo y Metojia ha estado ignorando sus principales responsabilidades que se relacionan con la organización y supervisión del desarrollo de instituciones temporales de autogobierno en previsión de un solución política". Además, se menciona la insuficiente eficiencia de la KFOR que debería garantizar la seguridad de todas las personas en el territorio de Kosovo y Metojia.Belgrado subraya que las medidas que la República de Serbia trata de tomar son necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios y normas del derecho internacional, la protección de los sitios del patrimonio cultural y religioso y la seguridad mínima de la población serbia y otra población no albanesa. Según la solicitud, esto contribuiría a la supresión de la continua persecución y crímenes de lesa humanidad en el territorio de Kosovo y Metojia.Seis razones principalesEn el texto se dan seis razones concretas para que Serbia adopte contramedidas:

