China le para el carro a EEUU

China denuncia a EEUU por las recientes sanciones, y además le inicia un litigio en la OMC. "Catargate", el escándalo de corrupción que sacude al Parlamento

China se planta frente a EEUULas recientes sanciones que EEUU ha impuesto a China bajo el pretexto de la situación de los derechos humanos en el Tíbet son ilegales, dijo este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Wang Wenbin, al indicar que interfieren en los asuntos internos del país.En tanto, el Ministerio de Comercio de China informó que Pekín ha iniciado un litigio comercial contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio [OMC] por sus medidas de control de las exportaciones de chips."Catargate", escándalo de corrupción sacude al Parlamento EuropeoDescrito como uno de los legislativos más poderosos del mundo, el Parlamento Europeo – compuesto por 705 diputados y que pretende ser un ejemplo de la democracia, objetividad e imparcialidad– está envuelto en un escándalo de corrupción, bautizado de "Catargate" y "Сajas de Pandora en la UE". Así, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, es la protagonista de uno de los escándalos más resonantes del mundo.Nueva Constitución Chilena: parte 2El oficialismo y la oposición chilena llegaron a un acuerdo para diseñar el nuevo proceso constituyente. Según el acuerdo, la Asamblea Constituyente comenzará con un borrador con algunos puntos ya pactados y bajo control de un consejo de expertos. Los partidos políticos incluso establecieron un calendario para todo el proceso."Se llegó a un consenso en que la mitad [del Consejo Constitucional] sería elegida entre el público común y corriente y la otra parte van a ser expertos. Es una concesión por la pelea política", dijo al respecto Nicola Hadwa, periodista político chilenoMéxico no olvida sus territorios anexionados a la fuerza por Estados UnidosEn una ceremonia que conmemoraba los 200 años de relaciones entre EEUU y México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló en una carta enviada a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que "No es fácil olvidar las intervenciones militares de EEUU en México".Dicha misiva refleja, no sólo el dolor profundo de la nación mexicana, sino que recuerda a las muchas intervenciones de Washington en la región latinoamericana con la intención de mantener su hegemonía en el popularmente mal llamado, "patio trasero de los EEUU".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

