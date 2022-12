https://sputniknews.lat/20221213/organizaciones-movilizadas-en-peru-rechazan-el-llamado-a-las-elecciones-en-el-2024-1133491120.html

Organizaciones movilizadas en Perú rechazan el llamado a las elecciones en el 2024

Consultados por Sputnik, referentes sociales consideraron que la propuesta de adelantar las elecciones generales es para distraer a la población. Exigen la... 13.12.2022, Sputnik Mundo

américa latina

💬 opinión y análisis

pedro castillo

perú

apurímac

📰 sucesión presidencial en perú (2022)

protestas

congreso de perú

Con Pedro Castillo preso, Perú cada día se hunde más en el caos. Las principales carreteras del país están bloqueadas en poblaciones, sobre todo del sur, donde el apoyo al expresidente es mayoritario. Durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Castillo, ya han fallecido al menos cuatro personas.Ante la situación de crisis política y social, Boluarte aceptó reducir su mandato constitucional, previsto hasta 2026, de modo que en abril de 2024 habría elecciones generales. Pero los manifestantes no se conforman con esta propuesta. Reclaman que se instaure una Asamblea Constituyente que dé al país una nueva Constitución.En diálogo con Sputnik, el periodista peruano Percy Katari consideró que ya se vio lo que está pasando en su país en estos días. Aseguró que desde las presidencias de Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) o Manuel Merino (2020) la historia se repite."Todos estos rostros han entrado con cada propuesta dizque diferente, pero es el mismo sistema capitalista que pretende instaurarse en el Perú", dijo. Y agregó: "Lo que ha sucedido a Pedro Castillo no es más que un escarmiento para todos los indios, marginales, provincianos, como nos han llamado, que nos atrevamos a patear el tablero y querer tirar la basura la Constitución del dictador Fujimori".Katari resaltó errores de Castillo, como romper ni bien asumió con Perú Libre, el partido que lo llevó a la Presidencia. "También se apartó de las exigencias de la población. Ahora es víctima de sus propias torpezas", aseguró.Para Katari la solución no es llamar a nuevas elecciones, porque se mantendrían los problemas de fondo que aquejan al país.La actual Constitución, puesta en vigencia por Fujimori en 1993, "está para preservar los intereses de transnacionales. A los congresistas no les importa lo que el Perú profundo les exige. ¿Cuántas muertes más causará Boluarte?".El pasado domingo 11 de diciembre hubo una escandalosa pelea entre legisladores en pleno Congreso de la República. Del enfrentamiento, Katari destacó que "he visto a todo el bloque de izquierda prácticamente unido, exigiendo de una vez el cierre del Congreso y que se llame a una Asamblea Constituyente".En este sentido, graficó que el llamado a elecciones generales para 2024 "es un engaño muchachos, un cambio de mocos por babas. Porque adelantar elecciones sobre la misma base delincuencial y vendepatria que nos dejó la Constitución de Fujimori no servirá de nada".Según Katari, "el pueblo tiene otro interés: quiere refundar Perú, crear otro tipo de Estado, que sea afín a las necesidades del pueblo". Y mencionó que incluso en la capital, Lima, hay barrios donde no se tiene acceso a los servicios básicos.Unión de los sectores socialesEn Andahuaylas, región de Apurímac, murieron David Atequipa, de 15 años; y Becan Romario Quispe, de 18, por perdigones que habría disparado la Policía. Las manifestaciones cada día se multiplican en todo el país."Se sumaron gremios, los campesinos, los ronderos, el magisterio y diferentes sectores se siguen sumando. Rechazan este golpe congresal y exigen la liberación inmediata del presidente Castillo, la reposición a su cargo y que se respeten sus derechos jurídicos a defenderse", dijo a Sputnik Betty Izaguirre, coordinadora del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular de Perú (Conaicop).Para la comunicadora popular, lo ocurrido con Castillo pone de manifiesto la falta de mecanismos democráticos para resolver estos problemas: "Se debe realizar un referéndum cuando se quiere bajar a un presidente. No lo pueden decidir 101 personas. Lo mismo sería para sacar a congresistas que no trabajan y obstaculizan el desarrollo del país".Por su función en la Conaicop, Izaguirre está en las calles documentando las movilizaciones sociales. En los últimos tres días sufrió agresiones de policías, que le destrozaron su equipo de filmación.

