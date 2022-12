Los precios descomunales que los argentinos tendrán que pagar para ver la final en Catar

https://sputniknews.lat/20221216/los-precios-descomunales-que-los-argentinos-tendran-que-pagar-para-ver-la-final-en-catar--1133612976.html

Los argentinos presentes en Catar para ver la final entre su selección y la de Francia este 18 de diciembre en el estadio de Lusail quieren su entrada, pero no... 16.12.2022, Sputnik Mundo

Son muchos los argentinos sin entrada que buscan un lugar en las tribunas, en particular detrás de los arcos, no solo porque en teoría son las más económicas, sino porque allí es donde están los hinchas más pasionales que alientan a la Albiceleste en Catar.Según consigna La Nación, en la sede mundialista impera la reventa de boletos para la final entre Argentina y Francia. Hay grupos de WhatsApp en los que las entradas valen fortunas. Para ocupar un lugar en las gradas frontales al campo de juego, la llamada categoría uno, se debe pagar 1.607 dólares, según los precios fijados por la FIFA. Pero los revendedores piden más de 6.000 dólares.La entradas de la categoría tres, en el sector central detrás de los arcos, la FIFA las vendió por 604 dólares: el valor de reventa llega a los 3.500 dólares.Por ello, los argentinos en Catar que no tienen entrada fueron a reclamar frente al hotel Jassim Tower, donde se aloja la delegación de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). Piden que se pongan a la venta más entradas a precios oficiales de FIFA.El estadio de Lusail tiene capacidad para 80.000 espectadores. Y según La Nación por protocolo para cada partido queda un determinado número de entradas sin vender. Incluso se sabe que pocas horas antes del juego por semifinales ante Croacia las entradas remanentes se pusieron a la venta online.Según algunos trascendidos, la propia AFA podría llegar a vender algunas entradas este viernes 16 a la mañana en el mismo hotel. Por ello muchos hinchas pretende quedarse allí fuera toda la noche —aunque no está permitido— y autoridades de la Embajada argentina acudieron al lugar para asegurarse de que no hubiera problemas.

