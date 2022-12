https://sputniknews.lat/20221217/la-censura-a-los-medios-la-seguimos-padeciendo-los-lectores-y-los-escuchas-1133661767.html

"La censura a los medios la seguimos padeciendo los lectores y los escuchas"

El nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia incluye también a Russia Today (RT), ¿en dónde está la libertad de expresión de la que... 17.12.2022, Sputnik Mundo

La organización TV-Novosti, que contiene a RT, distribuye propaganda en favor del Kremlin y abona a la desinformación, además de respaldar la operación militar especial rusa, acusó el documento restrictivo de Bruselas.Entre las determinaciones de su nuevo conjunto de sanciones, la Unión Europea determinó la suspensión de licencias para cuatro cadenas rusas de televisión, un episodio para el que Sputnik consultó al periodista mexicano Jorge Meléndez, director editorial del espacio Periodistas Unidos y militante político con décadas de trayectoria, para analizar el significado de estas medidas."No ha sido nunca eficaz ninguna censura""No ha sido nunca eficaz, a pesar de que ha habido represión, encarcelamiento o muerte de periodistas, ninguna censura", apunta Meléndez.En el caso de Russia Today, Meléndez estima que el medio aporta una información que no figura en los espacios informativos convencionales, como los señalamientos del investigador Peter Philips recogidos en el libro Megacapitalistas: la élite que domina el dinero y el mundo, en torno a 300 personalidades dominantes en el juego capitalista."Deciden el destino del mundo en todos aspectos, tenemos que oponeros a esos personajes, además tienen como títeres a (Mario) Vargas Llosa, a Enrique Krauze en México y a muchos más. Censurar un medio es atacarnos a todos y los periodistas estamos en contra de la censura y también en contra de las falsedades que se difunden en los medios que no tienen honor en decir muchas mentiras", califica.¿Ganar el debate por juego sucio?A pesar de que es claro que la Unión Europea busca dominar la opinión de que Rusia es el problema, está tan lejos de convencer por la argumentación que tiene que recurrir a la censura, estima Meléndez."Cuando yo gano la discusión, la gano con argumentos contundentes", considera, en cambio Occidente se enfrenta a críticas incluso al interior de sus sociedades, como revela el politólogo Noam Chomsky sobre el rechazo de los jóvenes estadounidenses al sistema capitalista, subraya el periodista.Medidas como las que toman los Gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia, evalúa, revelan un afán de impacto electoral, pero no de solución de problemas de fondo.Pese al descrédito, aislar a RusiaYa desde el inicio del conflicto, las medidas de Bruselas contra el periodismo ruso fueron criticadas desde distintas perspectivas, sin embargo, no dudaron en insistir en ampliar sanciones ahora en este su noveno paquete.Esto, considera Meléndez, desdibuja el ropaje democrático de la Unión Europea, la presunción de su apertura a un debate multipolar. "En Europa, por desgracia, el fascismo está ganando. La Unión Europea no tiene el menor crédito", estima.Un ejemplo de estas conductas simuladas, apunta, sería Suiza, autoproclamada como un territorio pacífico y plural, pero que en su sistema financiero ha propiciado el despojo contra distintas naciones.Así, Bruselas compromete su proyección de confianza a nivel internacional con estas medidas restrictivas para priorizar su objetivo dominante: golpear los canales rusos de movilidad, comunicación, intercambio económico y profesional, entre otros ámbitos comprometidos en el nuevo paquete de sanciones.

