Lo que nos deja el Mundial de Catar 2022

Lo que nos deja el Mundial de Catar 2022

Con su triunfo por 4-2 en la tanda de penales tras el empate 3-3, Argentina logró agenciarse la copa por tercera vez en la historia y desterrar el maleficio que los alejaba del trofeo desde que fuera conquistado por aquel plantel genialmente conducido por Diego Armando Maradona en México 1986. Esta vez fue el otro genio argentino, Lionel Messi, el encargado de agrupar a un buen equipo, pero carente de grandes estrellas. Lo cierto es que le pusieron 'corazón' y con la acertada dirección de Lionel Scaloni consiguieron un premio que hizo estallar de alegría a todo un país y a millones de seguidores en el planeta. Messi vs Messi Messi esta vez sí fue el mejor del equipo y del torneo, esta vez sí fue el jugador desequilibrante que da pases magistrales o anota goles salvadores. Si eso fue lo que se le criticó en sus anteriores participaciones, en Catar se superó a sí mismo El crack argentino nunca había marcado en un partido de eliminación directa en un mundial, pero en esta ocasión anotó y asistió en octavos, cuartos y semifinales y con eso logró números bien complicados de igualar o superar. Según destaca el periodista español Alexis Martín-Tamayo, conocido como MisterChip, con los siete goles anotados y las tres asistencias que dio, Messi es "el primer jugador con participación directa en 10+ goles en una edición de la Copa del Mundo desde Maradona en 1986 (5 goles y 5 asistencias)". Además, resalta MisterChip que con los dos goles ante Francia, Messi "es el segundo argentino con doblete en una final de la Copa del Mundo tras Mario Alberto Kempes en 1978". También resalta que con sus 13 goles y nueve asistencias, 'Leo' se convirtió en el primer jugador con participación directa en 22 goles en la Copa. Otro dato aportado por el periodista español es que "Messi es el jugador con más penaltis lanzados (6) en toda la historia de la Copa del Mundo (sin contar tandas de desempates)". Entre los otros récords conseguidos por el argentino están los 26 partidos en mundiales, uno más que el alemán Lothar Matthäus y más minutos disputados en estas instancias, 2.314. Es el jugador con más asistencias en torneos del orbe y el único en dar pases de gol en cinco eventos distintos. También es el único que ha marcado en un Mundial en todas sus fases (desde grupos hasta la final); pudo haber marcado en todos los partidos de Catar, pero falló un penal ante Polonia. Además, La Pulga se convirtió en el futbolista con más partidos como capitán de su selección en los Mundiales (20) y el único argentino en marcar goles en cuatro Copas del Mundo. Es el que más veces ha ganado el premio 'Jugador del partido' (11). A sus 35 años es el más joven en participar en cinco mundiales, pero a la vez el más viejo en marcar y asistir en un mismo partido de Copa del Mundo: 35 años, 5 meses y 19 días. Por último, el argentino es viral en estos días e implantó un récord en Instagram (red social proscrita en Rusia como extremista) con una serie de fotografías suyas y del equipo levantando la Copa del Mundo y festejando el triunfo. Su post ya supera los 60,5 millones de me gusta, es el más popular en toda la historia de la red social y sigue subiendo. Otros datos Pero no todos fue obra de Messi, también hay otros que lograron cifras bien complicadas de igualar o superar. Por ejemplo el francés Kylian Mbappé que, según MisterChip, "[en 2 minutos] ha logrado el doblete más rápido en una final de la Copa del Mundo, superando los 2 goles en 12 minutos de Ronaldo contra Alemania en 2002". Pero la estrella de Francia anotó un tercer gol ante Argentina, un hat-trick en una final, algo que solo había conseguido el británico Geoff Hurst en Inglaterra 1966. A esos tres se le suma el que le endosó a Croacia en la final de Rusia 2018 y es el único con cuatro goles en el partido decisivo. Además, igualó un récord de hace 70 años, ya que solo el brasileño Vavá había anotado en dos finales consecutivas, 1958 y 1962. Mbappé sumó ocho goles en Catar y con los cuatro que anotó en Rusia 2018, es el primer jugador en la historia del fútbol en anotar al menos diez goles (12) antes de los 24 años. Mientras que otro destacado de este encuentro final fue el volante argentino Ángel di María, que se convirtió en el cuarto jugador (y primer argentino) en marcar "en una final de Copa América y en una final de la Copa del Mundo", según los datos de MisterChip. Por último, resaltar que a pesar de los muchos partidos sin goles en la fase de grupos, el Mundial de Catar cerró con 172 goles, en parte gracias al aporte de Messi y Mbappé. Esta cifra supera en uno los anotados en Francia 1998 y Brasil 2014. Este es el mundial de Messi, con el que le pone la guinda al pastel de su carrera, y en el que deja muchas marcas complicadas de superar, pero Catar también deja a un Mbappé con proyección de ser el máximo goleador de las Copas y con ganas de que llegue ya la próxima edición, en 2026, con México, Estados Unidos y Canadá como sedes.

