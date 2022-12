https://sputniknews.lat/20221221/candidato-a-vicepresidente-de-paraguay-niega-que-haya-acuerdos-electorales-en-oposicion-1133840329.html

Candidato a vicepresidente de Paraguay niega que haya acuerdos electorales en oposición

MONTEVIDEO (Sputnik) — Por el momento no hay acuerdos entre los opositores Concertación (centroderecha) y el Movimiento Nueva República (centroizquierda) de... 21.12.2022, Sputnik Mundo

"Nosotros no estamos cerrados en hacer acuerdos. Pero [desde Concertación] no hay intención de un compromiso de cerrar esos acuerdos porque hay sectores dentro del liberalismo y dentro de Patria Querida que generaron una ley de criminalización por la lucha de la tierra, contra los campesinos, y esas son nuestras bases. Nosotros somos la representación de esos sectores", dijo Querey, quien acompaña la fórmula presidencial liderada por el excanciller Euclides Acevedo, de Nueva República.El domingo, 18 de diciembre, fueron las elecciones internas de Paraguay, donde se eligieron las fórmulas presidenciales, los 45 escaños del Senado y sus 30 suplentes, así como los aspirantes a los 80 cargos de diputados, 17 gobernadores y los 257 concejales departamentales.Quedaron como candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 30 de abril Santiago Peña (Partido Colorado, oficialismo, derecha), Efraín Alegre (Concertación), Acevedo, el exsenador Paraguayo Cubas y el exgolero y capitán de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Chilavert.Rumores sin baseEn los últimos días, se especuló en la prensa paraguaya sobre un posible acuerdo entre la Concertación y Movimiento Nueva República.Consideró que el sector de Alegre solamente esgrime el argumento de la alternancia de partidos en el poder, lo que le parece "hipócrita", porque no les importó esa idea cuando apoyaron la destitución del expresidente Fernando Lugo (2008-2012)."No podemos ser prácticos e irnos detrás. En ese grupo de la Concertación hay grupos de la ultraderecha, Patria Querida es igual a (presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro, es una humillación que estemos ahí", explicó a Sputnik el senador Sixto Pereira, compañero de Querey en la bancada del opositor Frente Guasú (izquierda).Agregó que Alegre no tiene en su agenda una relación con China o un posible corte de relaciones con Taiwán.Ambos senadores señalaron que su sector representa al 80% del Frente Guasú, formación que no presentó un binomio en las recientes primarias.Una parte del mismo optó por Soledad Núñez como dupla de Alegre y otra está apoyando la candidatura Acevedo-Querey, otra expresión de la fractura interna que dejó la ausencia por enfermedad de Lugo, su principal referente político y electoral.Actualmente Lugo se encuentra en Argentina en un centro de rehabilitación tras sufrir el 10 de agosto un accidente cerebrovascular.Querey asegura que tiene una "muy buena relación" con RusiaJorge Querey comentó en conversación con Sputnik que tiene una "muy buena relación" con la embajada de Rusia en su país."Nosotros hemos trabajado una muy buena relación con la embajada de Rusia en Paraguay y tuve la oportunidad de llevar ante el Ejecutivo y el Ministerio de Salud la propuesta de la vacuna rusa durante la pandemia del COVID-19. Esa fue una relación que después el Gobierno la dejó, estimo que fueron por razones políticas, creo que hubiéramos tenido mucho más temprano las vacunas si se hubiera aprovechado esa oportunidad", afirmó Querey.Consideró que el Gobierno paraguayo está "muy atado a la política exterior de EEUU", por lo que "responde ciegamente a sus sugerencias".Por su parte, Sixto Pereira declaró que en el conflicto de Ucrania "hay intereses norteamericanos" y aseguró que con esta situación "Paraguay perdió mucho"."El propio presidente del Congreso, que es oficialista, hablaba del perjuicio que ha significado el conflicto de Ucrania para Paraguay. Como país satélite, le ha tenido que cerrar la frontera, por más que tiene la embajada, está bloqueada. Paraguay está sufriendo consecuencias en el tema de soja y carne", agregó.El 29 de marzo, el economista Víctor Raul Benítez González dijo a Sputnik que Paraguay pierde la posibilidad de recibir 350 millones de dólares al no poder exportar su carne a Rusia por las sanciones que EEUU y la Unión Europea le impusieron a Moscú. El 28 de febrero Paraguay resolvió suspender las exportaciones de carne a Rusia tras las sanciones que recibió Moscú por su operación militar en Ucrania, iniciada cuatro días antes.El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, informó a Sputnik que las exportaciones a Rusia representan el 20 por ciento del total de ventas al exterior, pero desde que comenzaron las sanciones se obligó a la industria cárnica a no poder vender a Moscú.Asegura que Paraguay debería impulsar relación con ChinaJorge Querey también aseguró que Paraguay debería apostar por el "gran mercado" que es China."Personalmente creo que sí (Paraguay debería abrirse a China). No tenemos una visión idílica de que la relación con China abre todas las compuertas y se abre el paraíso. Lo que sí creemos es que es un gran mercado. Hoy nuestra producción va a China triangulada y eso impacta en la compensación que recibimos. Tan contradictorio es que muchos de nuestros productos van por Taiwán hasta China continental. Es una cosa fantástica", afirmó Querey.Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China y es el único país de Sudamérica que sí las tiene con Taiwán, además de ser uno de los 14 aliados de Taipéi en el mundo.El senador consideró que China abre la posibilidad para que el mercado de la carne paraguaya aumente de "manera superlativa".El 3 de diciembre, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, lamentó que la carne paraguaya esté ausente del mercado chino, país que en los últimos cuatro años incrementó 266 por ciento su volumen de importación de carne a nivel mundial, para situarse en las 2,8 millones de toneladas estimadas para este año, informó el diario La Nación.La relación Paraguay-Taiwán, que cumplió 65 años en julio, se basa en una fuerte política de cooperación y el desarrollo económico internacional en varios campos, como misiones técnicas al sector primario, asistencia a las pequeñas y medianas empresas y promoción comercial.El 30 de noviembre, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez afirmó que mientras él esté en el poder defenderá las relaciones entre su país y Taiwán luego de que distintos sectores económicos, principalmente ligados a la carne, pidieron que Asunción impulse relaciones con China, país con el que no tiene vínculos diplomáticos ni comerciales.

