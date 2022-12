https://sputniknews.lat/20221221/la-jefa-del-senado-ruso-occidente-sigue-comprando-petroleo-y-gas-ruso-a-traves-de-intermediarios-1133807352.html

La jefa del Senado ruso: Occidente sigue comprando petróleo y gas ruso a través de intermediarios

2022-12-21T09:19+0000

Según Matvienko, no hay requisitos previos para un aumento significativo de la producción.Asimismo, Occidente cometió un grave error al negarse a comprar hidrocarburos a Rusia, ahora caerá en una nueva, pero más fuerte, dependencia, declaró."Si hablamos del gran error que cometió el Occidente colectivo, por ejemplo, al negarse a comprar hidrocarburos rusos, dicen con orgullo que 'conseguimos prácticamente independizarnos de Rusia'. ¿Qué tipo de dependencia es ésa? Bueno, no comprarán gas y petróleo rusos, pero entrarán en una dependencia real provocada por la subida de los precios", señaló.Agregó que la economía rusa es resistente y tiene un gran potencial de crecimiento, y por eso las sanciones occidentales más duras no lograron descontrolarla."Nuestra economía se ha hecho resistente a lo largo de todos estos años, tiene un margen de seguridad y un gran potencial de crecimiento en el que el Gobierno está participando ahora activamente. Ningún otro país ha sufrido nunca sanciones tan duras [como las que han impuesto] contra Rusia. No solo hemos sobrevivido, no hemos perdido el control, hemos definido las prioridades para el futuro desarrollo económico del país", concluyó.La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas, derivados de las sanciones de Bruselas al combustible procedente de Rusia por su operación militar en Ucrania, lo que disparó las facturas de la electricidad. Las medidas restrictivas están acelerando también el alza de los precios de los alimentos y los combustibles.Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial cuyo objetivo, según el presidente Vladímir Putin, es desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Numerosos países condenaron la operación rusa y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

