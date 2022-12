Senadores de Paraguay afirman que soberanía del país "está por el suelo" y es dominado por EEUU

https://sputniknews.lat/20221221/senadores-de-paraguay-afirman-que-soberania-del-pais-esta-por-el-suelo-y-es-dominado-por-eeuu--1133829353.html

Pereira indicó que EEUU tiene el 60% de las inversiones de Paraguay, mientras que las embajadas de Rusia y Cuba en Asunción "están inactivas". El legislador señaló que Paraguay es el país con mayor concentración de tierras, con un modelo agroexportador, pero está intervenido por fuerzas estadounidenses, grupos económicos de Brasil y de la Unión Europea. "Creemos que podemos proponer en estas elecciones en Paraguay una propuesta de integración, recuperar la Unasur [Unión de Naciones Suramericanas], impulsar Mercosur [Mercado Común del Sur] y Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños]. No es una simple alternancia, sino que tenemos propuestas soberanas de integración", agregó. Sostuvo que no solo se debe luchar para que gane una opción de alternancia frente al oficialista Partido Colorado (derecha), sino que una propuesta que implique defender a los más vulnerables y que cuestione la situación de Paraguay en materia de relaciones internacionales, sobre todo al estar "dominado por EEUU". "Hay proyectos que han quedado truncos hace unos años de un desarrollo sostenible para nuestros países. Con la pandemia del COVID-19 se agudizó la desigualdad en estos países, tenemos millonarios de escala mundial, pero por otro lado hay aumento del analfabetismo, de la pobreza, son sociedades que están funcionando para los intereses de algunos sectores (...)Nosotros queremos construir un modelo alternativo, no solo desplazar a un partido, sino que hacer el cambio para la gente", indicó Querey, quien es candidato a vicepresidente. Las elecciones generales para elegir presidente y vicepresidente de Paraguay se realizarán el 30 de abril de 2023. EEUU tiene 2.000 agentes del FBI en hidrovía Paraná-ParaguayLa posible colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU en el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay implica la presencia de unos 2.000 agentes de Buró Federal de Investigaciones (FBI), informó Guasú Sixto Pereira.EEUU procura asegurar su presencia en la hidrovía Paraná-Paraguay porque, en el marco del conflicto en Ucrania, se afianza como paso de gran parte del comercio de granos y minerales del Cono Sur americano, advirtieron miembros del Parlamento del Mercosur (Parlasur) en diálogo con Sputnik a inicios de noviembre.Para los legisladores, la posible colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU en las tareas de dragado (limpieza y ahondamiento) de ese corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo es "injerencia militar", aunque el Gobierno del presidente Mario Abdo lo niega.El origenPor su parte, el senador y candidato a vicepresidente Jorge Querey dijo a la Agencia Sputnik que la hidrovía está dentro de las rutas biocéanicas, un proyecto que comenzó a inicios del 2000 y fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)."En aquel momento EEUU tenía buena relación con China y había un gran interés del sector privado norteamericano en invertir en China. Las rutas bioceánicas permiten pasar de un puerto a otro de tal manera que se evite el paso por los países europeos que regulaban el flujo comercial hacia Oriente y que la negociación se dé de forma directa entre América Latina y China. Hoy está en tensión esa relación", explicó.Consideró que EEUU pretende dominar la hidrovía porque es la forma más efectiva de regular el flujo de bienes hacia China.El aumento en la navegación en la hidrovía ha despertado el interés de grandes inversores extranjeros, principalmente chinos, para proyectos de infraestructura tales como dragados, puertos, entre otros, indicaron a Sputnik en noviembre pasado el legislador argentino Harispe Gastón, del oficialista Frente de Todos (izquierda), y el paraguayo Ricardo Canese, del Frente Guasú.Según estos parlamentarios, el interés de Washington pasa además por el posicionamiento estratégico de Paraguay como único país de América del Sur que no reconoce en términos diplomáticos a China.

