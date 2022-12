https://sputniknews.lat/20221222/que-repercusiones-tendra-la-recuperacion-economica-de-venezuela-en-suramerica-1133852729.html

¿Qué repercusiones tendrá la recuperación económica de Venezuela en Suramérica?

¿Qué repercusiones tendrá la recuperación económica de Venezuela en Suramérica?

La economía de Venezuela, lastrada por fuertes sanciones estadounidenses en los últimos años, parece volverse a ser más estable. Crecerá un 12% este año y otro... 22.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-22T12:34+0000

2022-12-22T12:34+0000

2022-12-22T12:34+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

hugo chávez

suramérica

venezuela

eeuu

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/16/1133852106_67:0:3708:2048_1920x0_80_0_0_e7765b4b899c5fd7ab05b228c3d9ad18.jpg

Tras años de crisis y fuerte presión internacional, el país suramericano recuperó la estabilidad económica y política, atrayendo incluso el interés de Gobiernos que invirtieron fuertemente contra la Administración Nicolás Maduro.El politólogo, periodista y profesor de Relaciones Internacionales Bruno Lima Rocha afirmó que todo ese crecimiento económico es favorable para la región circundante, aunque algunos países suelen beneficiarse más.Además, según él, una necesidad fundamental para el país es la estabilización de su propia moneda venezolana, el bolívar, para que el crecimiento se note internamente.El papel del Gobierno de ChávezRocha analizó que el Gobierno de Hugo Chávez fue muy afortunado al ayudar a la integración regional suramericana porque uno de los fundamentos en cualquier economía capitalista es la conversión de excedentes. Una vez que hay excedentes, se convierten en la creación de nuevas escalas de valor, opinó. "La no conversión de los excedentes y el mantenimiento de las ganancias financieras es el parasitismo que vemos actualmente a escala mundial", expresó. Para dilucidar la proposición, el analista señaló que Chávez aplicó una parte importante de los excedentes obtenidos con el complejo Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA, petrolera estatal venezolana) al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Esta amplicación, en consecuencia, activó importantes cadenas industriales, por ejemplo, en Uruguay y Argentina, además de haber ayudado a la recuperación económica de Suramérica; también ayudó en los primeros años del Gobierno de Evo Morales a estabilizar económicamente Bolivia; más tarde, en Ecuador, apoyó los proyectos de integración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una plataforma de cooperación entre países latinoamericanos y caribeños, consideró Rocha."Así que cualquier recuperación de la economía venezolana podría crear este círculo virtuoso. Está muy lejos de lo que fue la Venezuela de Chávez, pero cualquier recuperación es importante, más aún en la situación casi desesperada que vivió Venezuela hasta hace poco", subrayó.¿Es estable tal estado de la economía nacional?En la opinión de Rocha, no se puede predecir el grado de estabilidad en Venezuela. Sin embargo, desde 2019 hasta ahora, los intentos de golpe de Estado disminuyeron, lo que aún no se refleja cuando se trata de la economía nacional. "El nivel de pobreza allí sigue siendo muy alto. Y el papel de esta asociación entre empresa y Estado es muy alto. Como Venezuela quiere atraer inversores por cualquier medio y quiere preservar el capital privado que tiene, es casi una situación limitante para quienes proceden del mundo del trabajo formal", explicó.El experto mantiene una posición crítica sobre estas cuestiones internas, debido a que, en sus palabras, los sindicatos están muy reprimidos y los salarios son bajos. El país, incluso en pleno auge del petróleo, en los diez primeros años del siglo XXI, no llegó a ser autosuficiente en alimentos, prosiguió. Un esfuerzo que debería ser permanente por parte del Gobierno, a pesar de toda la confusión y desestructuración interna, es la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, que es también un problema energético, según el politólogo. "Los fundamentos macroeconómicos de Venezuela —no hablo de economía financiera; hablo de producción, energía, remuneración de la mano de obra, capacidad de reinversión— siguen siendo bajos. Es posible que esta recuperación tarde en ser plena o, tal vez, comparable a la de los diez primeros años del siglo XXI, con Chávez a la cabeza", comentó.Venezuela, Brasil y EEUUEn la percepción de Rocha, la recuperación económica de Venezuela pasa por la "presión brasileña" para que Venezuela retome Citgo, subsidiaria de PDVSA "que fue robada por los gringos", y la devolución de más de 1.000 millones de dólares en oro depositado en Londres. "Brasil viene a jugar un papel muy importante en esto creando la normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela —porque lo que ha hecho [el presidente Jair] Bolsonaro es absurdo, es una aberración— y luego insistiendo en una salida diplomática pero con la devolución plena de los derechos económicos", destacó. El politólogo cree que es necesario compensar a Venezuela por el daño que sufrió, porque "Venezuela ha sido robada". Además, Rocha indicó que hay que insistir en que Brasil y Venezuela pueden ser socios complementarios, incluso en obras de infraestructura fundamentales que Venezuela necesita. El profesor también comentó la reciente amabilidad de EEUU en las relaciones con Venezuela, que ve con reservas.En cuanto al levantamiento de las sanciones estadounidenses, manifestó que sería muy relevante.

https://sputniknews.lat/20220929/maduro-afirma-que-venezuela-avanza-en-vencer-el-bloqueo-de-eeuu-y-recuperar-su-economia-1130988302.html

https://sputniknews.lat/20221220/diputado-la-ley-bolivar-muestra-que-no-hay-cambios-en-politica-de-eeuu-hacia-venezuela-1133781848.html

https://sputniknews.lat/20221221/2022-el-ano-en-que-america-latina-se-renovo-1133800456.html

https://sputniknews.lat/20221221/2022-el-ano-en-que-america-latina-se-renovo-1133800456.html

suramérica

venezuela

eeuu

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, hugo chávez, suramérica, venezuela, eeuu, brasil