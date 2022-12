https://sputniknews.lat/20221222/the-washington-post-no-hay-pruebas-de-que-rusia-este-detras-del-sabotaje-al-nord-stream-1133841316.html

'The Washington Post': "No hay pruebas de que Rusia esté detrás del sabotaje al Nord Stream"

No existe evidencia concluyente de que Rusia esté detrás de los sabotajes a los gaseoductos Nord Stream 1 y 2, ocurridos en septiembre pasado, de acuerdo con... 22.12.2022, Sputnik Mundo

"No hay evidencia hasta el momento de que Rusia esté detrás del sabotaje", aseguró un funcionario europeo al medio, quien confirmó esta versión con al menos 23 diplomáticos y agentes de inteligencia que trabajan en la investigación.El pasado 26 de septiembre, se reportaron al menos cuatro explosiones en los gaseoductos Nord Stream, cerca del Mar del Norte. Tanto autoridades europeas como rusas calificaron el hecho como un sabotaje, pero el discurso de Occidente siempre señaló hacia un culpable y sin pruebas: Moscú. Alemania, Polonia y Estados Unidos acusaron a Rusia de realizar un autoatentado, versión que fue rechazada por las autoridades rusas desde el primer momento.Gobiernos como el de Alemania iniciaron investigaciones independientes para dar con los responsables; no obstante, todos los indicios apuntan a que Rusia no estuvo detrás del ataque.Oficiales que participan en la investigación lamentaron que "muchos líderes mundiales apuntaran a Moscú sin considerar a otros países o grupos extremistas que tienen la capacidad y los motivos para realizar el ataque. A esto se añade que, más allá de las acusaciones, los investigadores consideran que Rusia "podía ganar muy poco al dañar los gaseoductos que alimentan a Europa del Este de gas natural de Rusia y genera miles de millones de dólares en ganancias anuales".Pese a ello, las mismas fuentes confirmaron que Rusia se mantiene como principal sospechoso, lo que podría derivar en que nunca se sepa quién estuvo detrás del sabotaje."No es algo bueno. Quien sea que haya sido es posible que se salga con la suya", declaró un oficial noruego a The Washington Post.

