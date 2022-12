https://sputniknews.lat/20221223/boric-chile-no-puede-ser-ajeno-ni-protocolar-ante-los-sufrimientos-del-pueblo-palestino-1133912138.html

Boric: "Chile no puede ser ajeno ni protocolar ante los sufrimientos del pueblo palestino"

Boric: "Chile no puede ser ajeno ni protocolar ante los sufrimientos del pueblo palestino"

El anuncio de que el país abrirá su representación diplomática en Belén fue recibida como "un gran presente de navidad, por cierto amparado en el derecho...

Gabriel Boric anunció la noticia en la tradicional celebración de Navidad, simbolizada por la colocación de la estrella de Belén en el Club Palestino de la capital chilena, fecha en la que anualmente la comunidad palestina invita a los presidentes."Vamos a elevar el carácter de la representación oficial en Palestina, de encargado de negocios que hay hoy día y vamos a abrir una Embajada durante nuestro Gobierno para darle la representación que corresponde", afirmó Boric a la vez que destacó que "Chile no puede ser ajeno ni protocolar ante los sufrimientos del pueblo palestino".Jaime Abedrapo, secretario político de la Comunidad Palestina de Chile y director del Centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián de Santiago de Chile, destacó a Sputnik el anuncio presidencial y puntualizó que "nos dio la grata sorpresa de señalarnos que va a elevar el rango de las relaciones con Palestina al establecer una embajada, entendemos que en Belén".El académico destacó que el establecimiento de una Embajada "con rango político", tiende a "consolidar el reconocimiento del Estado palestino, situación que por cierto, nos tiene a todos muy satisfechos".El académico de origen palestino concluyó que la iniciativa "ojalá sea repetida por otros países de América latina y del mundo, para ir consolidando las posibilidades de respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y por fin llegar a la libertad"."Siempre me violenta mucho mirar al Medio Oriente y no ver a Palestina en un mapa, y si uno va a Google Earth tampoco está, pero es un pueblo que existe, que resiste, que tiene historia", complementó el mandatario.El anuncio suma una nueva página a la tensión entre Santiago y Tel Aviv, tras la cancelación de la ceremonia de entrega de credenciales diplomáticas por parte del Gobierno de Chile al embajador israelí, en señal de protesta por el asesinato de un menor de edad palestino a manos del Ejército en septiembre de 2022.Por su parte, la canciller chilena Antonia Urrejola, afirmó a medios locales que Chile ya cuenta con un diplomático con rango de embajador en Palestina y que el anuncio del presidente corresponde a la elevación de la representación que mantiene en Ramallah desde 1998, al rango de Embajada.

