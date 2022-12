https://sputniknews.lat/20221223/por-que-colombia-eligio-los-aviones-franceses-rafale-para-reemplazar-las-aeronaves-israelies-1133881805.html

¿Por qué Colombia eligió los aviones franceses Rafale para reemplazar las aeronaves israelíes?

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó la intención de reemplazar la flota, adquirida durante los últimos 37 años, de aviones caza israelíes Kfir, los cuales tienen una vida útil cercana a las fechas de expiración.Velásquez reiteró que la "disposición del presidente Petro es reemplazar la flota de aviones Kfir", sin embargo advirtió que este cambio no será "de forma inmediata", a la vez que puntualizó que un comité de expertos de la FAC realizó una "estricta comparación de las empresas oferentes", en la que "se revisaron varios factores que llevaron a esta decisión" y adelantó negociaciones con la empresa francesa, comunicó la revista Cambio.Entre la empresas oferentes y modelos de aviones para el reemplazo de las aeronaves Kfir se encuentran los F-16 (viper block 70) de la estadounidense Lockheed Martin; el Gripen E/F de la sueca Saab; los Rafale C/F3 de la francesa Dassault Aviation; junto a los Typhoon (C.16) de la empresa española Eurofighter.Velásquez enfatizó que la licitación para la adquisición de las 16 aeronaves francesas fue aprobado en mayo del presente año mediante el decreto 4078, firmado por el exmandatario Iván Duque (2018-2022), sobre el cual se aprobó un fondo de 678 millones de dólares, a distribuir en pagos durante 10 años.Velásquez destacó que durante las jornadas de prenegociación con la firma francesa, se buscará un periodo de gracia de al menos cinco años, para no afectar recursos de la reforma tributaria destinados a cubrir programas sociales y políticas públicas anunciadas por el presidente Gustavo Petro, informó el periódico El Tiempo.“Es uno de los aviones más modernos, que puede tener altas posibilidades de modernización. Mediante Dassault y Elbit se podrían integrar los sistemas de los Kfir, que son de tecnología de punta”, según un excomandante de la Fuerza Aérea citado por la revista Cambio.Según datos citados por Cambio con base en un informe de Dassault, el Rafale C tiene una capacidad de combustible interno de casi 10.000 libras frente a casi 6.000 del kfir, un peso máximo al despegue de 54.000 libras frente a 36.000 del kfir.“La tasa de giro máximo instantáneo es de hasta 30 grados por segundo, donde el kfir tiene aproximadamente 19 grados por segundo y el F-16 aproximadamente 26 grados por segundo. Esto quiere decir que el Rafale está en la capacidad de entrar dentro del radio de giro del avión adversario”, asegura el documento.El excomandante citado por Cambio asegura que el Rafale es uno de los aviones caza de cuarta generación, algo que tiene como ventaja el poder haber aprovechado experiencias adquiridas por la primera generación de aviones, como los F-15, F-16 y F-18, Su-27, MiG-29 y Mirage 2000.El general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aérea, afirmó que de concretarse el proceso de negociación, las primeras cinco aeronaves arribarían al país en dos o tres años, mientras reiteró que se integren 16 aviones a la flota de la FAC, con un costo aproximado entre los 2.400 y 2.500 millones de euros.

