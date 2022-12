https://sputniknews.lat/20221227/embajador-ruso-hay-intentos-de-eeuu-para-complicar-la-relacion-rusia-mexico-1134006014.html

Embajador ruso: Hay intentos de EEUU y sus aliados para complicar la relación Rusia-México

El diplomático ruso aseguró que, pese a los intentos por minar la relación Rusia-México, ésta se fortalece y buscan "intensificar los vínculos multifacéticos y mutuamente beneficiosos", a 132 años de haberse formalizado la relación bilateral."Tenemos muy buen potencial en materias comercial, científico-técnica, cultural, entre otras. Actualmente nuestra cooperación bilateral sigue fortaleciéndose por el bien de ambos pueblos, se sustenta en una base desideologizada de igualdad y respeto mutuo y no está dirigida contra terceros países", declaró Koronelli.México, neutral ante el conflictoTras el inicio de la operación militar especial en Ucrania y las posteriores sanciones impuestas desde Occidente, México, a través de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, dejó claro que no se sumaría a este tipo de acciones."Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico [contra Rusia], porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", declaró López Obrador en su conferencia matutina del 1 de marzo.Al respecto, el embajador Víktor Koronelli destacó que, en este contexto, algunos de los principios rectores de la diplomacia mexicana como los principios de igualdad y de solución pacífica de las controversias "son relevantes y requeridos como nunca".En este sentido, el embajador ruso también reconoció "el aporte valioso que los amigos mexicanos hacen para resolver los problemas más agudos de la región y del mundo, en particular en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021-2022".Koronelli destacó el voto a favor que México otorgó a propuestas de Rusia que se presentaron en la Asamblea General de la ONU, entre ellas, la lucha contra la glorificación del nazismo, sobre la seguridad informática internacional, el régimen de control de armamentos y el emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre".Además, reconoció la labor de legisladores mexicanos para crear en marzo el Grupo de Amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados, lo que también derivó en diversas críticas y hasta en un viaje por parte de representantes del partido Movimiento Ciudadano al Parlamento de Ucrania.Intentos por desestabilizar la relación bilateralLa postura de neutralidad adoptada por países como México y Brasil no quedó excluida de críticas por parte de EEUU. A principios de marzo, el asesor principal de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de EEUU, Jon Piechowski, criticó a los países neutrales que no "alzan la voz" contra Rusia, en entrevista para Voz de América.Pese a ello, y a pesar "de la presión extrema e intensa de 'cancelar' la cultura rusa por parte de varias misiones occidentales en México", el embajador de Rusia en México sostiene que ambos países están "profundizando las relaciones bilaterales en distintos ámbitos"."Por el momento, puedo decir que para el futuro cercano tenemos buenas expectativas en los contactos interparlamentarios, en la esfera de seguridad informática internacional, en la cooperación entre las dos Fiscalías Generales y los organismos responsables de la protección de derechos humanos, así como en los lazos culturales y humanitarios donde hay un buen impulso y donde también vemos gran actividad por parte del nuevo embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas", destaca Koronelli.Otros proyectos que se desarrollan para el 2023 es la organización de la sexta reunión de la Comisión Mixta para la Cooperación Económica-Comercial, Científico-Técnica y Navegación Marítima y la inauguración de la Representación Comercial de Rusia en México, la cual fortalecerá la relación bilateral, al igual que el recién inaugurado Consulado Honorario de Rusia en la ciudad de Mérida.Asimismo, se organiza la celebración de la Comisión Mixta Ruso-Mexicana para la Cooperación en los Campos de la Cultura, la Educación y el Deporte.En materia de salud, Víktor Koronelli informó que el proyecto conjunto con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para envasar la vacuna contra COVID-19 Sputnik en México "está en la fase final".En el ámbito cultural, el diplomático sostuvo que la cultura rusa está muy presente en la sociedad mexicana, al grado que en la Ciudad de México se presentó el ballet El Cascanueces de Piotr Chaikovski, por parte de la Compañía Nacional de Danza acompañada de la orquesta del Teatro de Bellas Artes.Por su parte, la televisora pública Canal 22, con apoyo de la Embajada de Rusia en México, presentó el programa Otoño en San Petesburgo y la Secretaría de Cultura de México organizó dos conciertos del grupo musical Coro Turetskiy.Lo anterior, sin mencionar el homenaje y la develación del busto del investigador Yuri Knórozov —descifrador de la escritura maya—, en el marco del centenario de su natalicio, en la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México."Es de interés de Rusia que esta región sea fuerte, política y económicamente estable. Estamos convencidos de que eso corresponde plenamente a la lógica de la formación de un mundo multipolar más justo y democrático, en el que América Latina será uno de los polos importantes", aseguró Víktor Koronelli.

