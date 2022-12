https://sputniknews.lat/20221227/politico-zelenski-incumplio-un-requisito-clave-para-que-ucrania-se-adhiera-a-la-ue-1134030583.html

'Politico': Zelenski incumplió un requisito clave para que Ucrania se adhiera a la UE

'Politico': Zelenski incumplió un requisito clave para que Ucrania se adhiera a la UE

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ignoró a la Comisión de Venecia y a la Comisión Europea (CE) y, antes de dirigirse a Washington, firmó un... 27.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-27T22:39+0000

2022-12-27T22:39+0000

2022-12-27T22:39+0000

internacional

ucrania

unión europea

volodímir zelenski

política

venecia

comisión europea

corrupción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/1b/1134039271_0:0:3321:1869_1920x0_80_0_0_8b0339ca75d171cbe305d140f5b803bd.jpg

El 13 de diciembre, el Parlamento ucraniano votó una ley para reformar al máximo tribunal ucraniano. Sin embargo, con esta reforma se abre la posibilidad de que haya interferencia política en la Corte, debido a la forma en la que se nombrará a los jueces en el nuevo sistema. Esta decisión podría ser tomada de forma negativa por los líderes de la Unión Europea (UE), que en varias ocasiones han expresado su desconfianza hacia la adhesión de Ucrania como nuevo miembro del bloque, ya que se trata de un país con altos índices de corrupción y con severos daños en sus finanzas públicas a causa del conflicto con Rusia, de acuerdo con Politico. El nuevo procedimiento para modificar la Corte Constitucional de Ucrania establece un grupo asesor de tres funcionarios gubernamentales y tres expertos independientes con el mismo número de votos durante la selección de jueces. Es decir, que elegirían candidatos a jueces por mayoría simple de votos. La decisión del grupo tampoco es definitiva, lo que hace posible que los candidatos que no aprobaron la evaluación aún se postulen para ser magistrados de la Corte Constitucional. El 19 de diciembre, la Comisión de Venecia recomendó a Kiev modificar la nueva ley e introducir a un séptimo miembro en el grupo asesor para dar a los expertos independientes un voto de calidad durante la selección. También recomendó hacer vinculantes las decisiones del grupo asesor, imposibilitando que candidatos con evaluaciones negativas se conviertan en integrantes magistrados o jueces de la Corte Constitucional. Pero Zelenski ignoró a la Comisión y, antes de viajar a Washington, firmó el proyecto de ley. Por ello, el 23 de diciembre, la Comisión Europea pidió a las autoridades ucranianas que aborden por completo las recomendaciones de Venecia, asegurando que moniterearán el proceso. Vitaliy Shabunin, activista y jefe del Centro de Acción Anticorrupción de Kiev, advirtió en un comunicado que, si no se cambia, el nuevo procedimiento de selección le dará a la oficina de Zelenski un control efectivo sobre la Corte Constitucional. Politico informó que la oficina del presidente no respondió a su solicitud de comentarios para su reportaje. Para entender la importancia de la Corte, Politico recordó la crisis de 2020, cuando la Corte reconoció que algunas partes de la ley de Ucrania son inconstitucionales, lo que canceló el acceso público a la declaración patrimonial electrónica, así como la sanción penal por mentiras en las declaraciones electrónicas. Dichos cambios, señala el medio, prácticamente paralizaron la lucha contra la corrupción en Ucrania, de acuerdo con la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción. En aquel entonces, más de 1.000 funcionarios eludieron su responsabilidad por mentir en declaraciones y solo el esfuerzo de las autoridades y la ciudadanía permitió neutralizar la amenaza a la infraestructura anticorrupción. De acuerdo con datos del Índice de Percepción de la Corrupción, que publica la Organización para la Transparencia Internacional, ya en el 2021, los ucranianos percibieron un incremento de la corrupción en el sector público de ese país. Antes de que estallara el conflicto el 24 de febrero pasado, Ucrania era el segundo país más corrupto de Europa, según datos de Transparencia Internacional. También era el segundo más pobre, detrás de Moldavia, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y en 2019, la consultora Gallup encontró que el 91% de los ucranianos creía que la corrupción era un problema generalizado.Ucrania lleva muchos años afectada por la corrupción, en especial la gran corrupción. La UE ha respaldado varias reformas para consolidar el Estado de derecho e incrementar la lucha contra la corrupción en el país", se lee en un documento oficial del Tribunal de Cuentas Europeo.

https://sputniknews.lat/20221214/zelenski-disuelve-un-tribunal-que-prohibio-simbolos-nazis-que-tiene-que-ver-eeuu-1133530822.html

https://sputniknews.lat/20221225/viktor-orban-ucrania-solo-es-capaz-de-sobrellevar-el-conflicto-tanto-como-eeuu-la-respalde-1133942555.html

ucrania

unión europea

venecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, unión europea, volodímir zelenski, política, venecia, comisión europea, corrupción