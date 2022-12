https://sputniknews.lat/20221227/un-senador-ruso-propone-trasladar-la-sede-de-la-onu-de-nueva-york-al-centro-de-la-gran-eurasia-1134018447.html

Un senador ruso propone trasladar la sede de la ONU de Nueva York al "centro de la Gran Eurasia"

Un senador ruso propone trasladar la sede de la ONU de Nueva York al "centro de la Gran Eurasia"

La sede de la ONU podría mudarse a Mongolia, país que no forma parte de ningún bloque militar, declaró Andréi Klímov, vicepresidente del comité de política... 27.12.2022, Sputnik Mundo

onu

internacional

andréi klímov

rusia

Según el senador, para conservar el rol y la importancia de la ONU como organización clave, "verdaderamente internacional y no a favor de Washington", es necesario equilibrar la participación en su Consejo de Seguridad de EEUU, el Reino Unido, Francia y de las principales potencias de Asia, África y América Latina. "Creo que debería haber lugares para países como Brasil, la India, Sudáfrica. El secretario general de la ONU tampoco debería, en mi opinión, provenir de un país que forma parte de bloques militares tan agresivos como la OTAN. Y la Secretaría de la ONU no tiene cabida para distorsiones a favor de estructuras hegemónicas como el G7 [Grupo de los Siete]", subrayó el senador.A su vez, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, se mostró escéptico sobre el traslado de la sede de la organización."No creo que esto sea realista", afirmó a Sputnik Guterres.EEUU pone trabas a los diplomáticos rusos Por un acuerdo con la ONU, el país anfitrión de su sede, EEUU, no debe obstaculizar la participación de las delegaciones oficiales de otros Estados miembros en las labores de la organización.El jefe adjunto de la Misión de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitri Polianski, en una entrevista recordó que el 2021, durante el 76 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, prácticamente no hubo una sola reunión en la que el Gobierno estadounidense dejara de poner trabas, denegando los visados a numerosos delegados oficiales o bien emitiéndolos con tanto retraso que su asistencia a las reuniones perdía sentido.Es por eso que no es la primera vez que se propone cambiar la ciudad de la sede de la ONU. El 24 de octubre, desde el Partido Comunista de Rusia anunciaron que la sede de la ONU debería ser trasladada de Nueva York para conmemorar la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial.A principios de septiembre, el embajador de Moscú ante la ONU, Vasili Nebenzia, señaló que Washington interrumpió la participación de Rusia en la reunión de ministros del Interior de la ONU al denegar a la delegación rusa los visados para viajar a EEUU. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, confirmó que se denegó el visado a dos miembros de la delegación oficial.El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, solicitó a sus colegas dejar de recordar a EEUU que Rusia necesita visados para poder asistir a la próxima Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York. El jefe de la diplomacia rusa reiteró que Antonio Guterres "tiene la obligación de garantizar la participación de todas las delegaciones en los eventos de la ONU".

