Zajárova: "Si hubiera una forma de destruir a Rusia, EEUU comenzaría a hacerlo de inmediato"

Zajárova: "Si hubiera una forma de destruir a Rusia, EEUU comenzaría a hacerlo de inmediato"

16.12.2022

Esto luego de que la titular de prensa del Gobierno de Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, reconociera que si existiera forma de excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo harían de inmediato. "Desafortunadamente no vemos la oportunidad de cambiar las reglas de la ONU. Por lo tanto, estamos enfocados en continuar los esfuerzos para aislar a Rusia en las organizaciones internacionales y hacer que Rusia rinda cuentas, incluido a través de las sanciones y medidas coercitivas que anunciamos hoy, como han visto", apuntó la funcionaria de la Casa Blanca.Zajárova acusó, en contrasentido, que Occidente no sólo destruiría de inmediato a Rusia sino que también buscaría apoderarse de los recursos naturales del mundo. "Si hubiera una manera de apoderarse del universo, inmediatamente pondrían manos a la obra también", ironizó Zajárova. "Pero no existe tal manera, gracias a Dios, si no ya habrían empezado a hacer todo esto".Este 15 de diciembre, la Unión Europea, bloque aliado de EEUU, aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye adherir a alrededor de 200 personas e instituciones de origen ruso a la lista negra de la UE, entre ellas las Fuerzas Armadas rusas y tres bancos.Pero eso no es todo. Los líderes de la Unión Europea (UE) respaldaron también la adquisición conjunta y el reabastecimiento de armas, especialmente en el contexto del apoyo a Ucrania, según la nota publicada al término de la cumbre en Bruselas.

