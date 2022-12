https://sputniknews.lat/20221228/una-flota-rusa-de-cereales-por-que-a-occidente-le-preocupa-tanto-la-independencia-de-moscu-1134050011.html

Una flota rusa de cereales: ¿por qué a Occidente le preocupa tanto la independencia de Moscú?

La empresa rusa OZK, un operador comercial y logístico de productos agrícolas, planea crear su propia flota de 19 buques de carga para suministrar grano a los... 28.12.2022, Sputnik Mundo

A finales de diciembre, los medios rusos revelaron que la compañía rusa OZK planea encargar 14 nuevos buques de carga marítima de fabricación rusa para transportar grano a países en desarrollo. Según Viktor Evtujov, subdirector del Ministerio de Industria y Comercio, y representante del operador comercial, la empresa rusa también tiene previsto adquirir cinco graneleros en el mercado secundario de aquí a 2025. Pero, ¿debería esto preocupar a Occidente?La flota rusa de cerealesLos productores y exportadores agrícolas rusos no esperan que Occidente levante las restricciones en un futuro próximo. La oleada de sanciones envió un claro mensaje a Rusia y a otros países en desarrollo del mundo que la dependencia de los servicios y mecanismos occidentales tiene su precio.Los cereales representan más de un tercio de las exportaciones agrícolas de Rusia, y más del 80% de la mercancía se transporta por mar. Los exportadores rusos, incluida la OZK, no tienen sus propios buques graneleros, los alquilan. Tras el inicio de la operación militar especial, varias empresas internacionales dejaron de transportar la carga de Rusia y ni entran en los puertos del país por temor a las "sanciones secundarias". Además, los costos del transporte de las mercancías de Rusia se han disparado, aumentando el precio final.Por ello, la idea de la creación de su propia flota de carga para la exportación de alimentos es una tarea estratégica para Rusia, según el Ministerio de Agricultura del país. Además, esto ayudará a Moscú a matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, no dependerá de las reglas del juego impuestas por Occidente y en segundo lugar, será capaz de ofrecer precios razonables a sus clientes.Por el momento, se sabe que Rusia prevé construir la flota hasta 2035. Según la información de los astilleros rusos, el primer buque para la OZK podría zarpar en 2026.Actualmente, los exportadores rusos necesitan al menos 61 graneleros, de los cuales 27 necesitan una capacidad de transporte de 40.000 toneladas y 34 de 60.000 toneladas, según el Ministerio de Agricultura. Mientras que la OZK necesita 19 graneleros de 40.000-60.000 toneladas para garantizar la exportación de grano a países amigos. La empresa podría gastar unos 38.000 millones de rublos, equivalentes a unos 544 millones de dólares, para adquirir 14 nuevos buques de fabricación rusa y cinco graneleros.La reacción de la prensa occidentalLa intención de Rusia de independizarse de los transportistas y aseguradores occidentales provocó una ola de preocupación en el ámbito mediático. Rusia reforzó su propia flota de petroleros, que ahora está cubierta por aseguradoras nacionales, incluidas algunas que operan desde 1947. En los últimos meses, la prensa de Occidente ha criticado fuertemente estas medidas utilizando un lenguaje despectivo.Así, la flota rusa suele denominarse "oscura" o "en la sombra", mientras el transporte de grano y crudo ruso por la flota nacional se describe a veces como "contrabando". Además, los reporteros occidentales ponen en duda la operatividad de las aseguradoras rusas sin presentar pruebas que respalden sus preocupaciones. Además de eso, algunos medios aseguran que existe una "amenaza" medioambiental supuestamente procedente de los buques rusos.Un periódico occidental describió un sombrío panorama de la flota "oscura" de Rusia "contrabandeando" productos agrícolas desde Crimea en junio. El medio calificó a Crimea de territorio ucraniano "ocupado", a pesar de que la población de la península votó a favor de su reintegración a Rusia en 2014. Asimismo, los autores insistieron en que el transporte de mercancías desde la región es "ilegal." El periódico también mencionó la posibilidad de que los productos exportados hubieran sido "robados" por Rusia a Ucrania, pero añadió que no tenía pruebas de esto.Sorprendentemente, el periódico se basó en fotografías satelitales proporcionadas por el grupo neonazi ucraniano Mirotvorets, que es famoso por una "lista negra" en su sitio web en la que se exponen los datos personales de los periodistas internacionales que trabajan en la región de Donbás. Cada vez que un individuo de la lista es asesinado, aparece la inscripción "liquidado" sobre su fotografía. En febrero de 2021, el Parlamento Europeo instó a Kiev a cerrar el sitio web Mirotvorets. No obstante, ahora el grupo funciona como una fuente "activista" legítima.La autosuficiencia como nueva tendencia mundialSe nota la tendencia que los países abogan por crear su propio transporte marítimo nacional, aseguradoras nacionales y monedas locales. Así se puede reducir el control de Occidente sobre el flujo de dinero y mercancías en todo el mundo.El sistema centrado en Occidente se está destrozando poco a poco. Los observadores estadounidenses y europeos reconocen que el mundo está en vías de desglobalización. Los académicos del Instituto Peterson, con sede en Estados Unidos, sugieren que la economía mundial podría dividirse pronto en bloques. Asimismo, predicen la próxima transformación de la política mundial con China, Rusia, la India y otros países en desarrollo creando esferas de influencia polarizadoras, así como bloques neutrales.Mientras tanto, los expertos rusos pronostican la aparición de nuevas "macrorregiones" y diferentes zonas monetarias. El próximo año se verá si la tendencia a la desglobalización seguirá ganando impulso.El bloqueo de los fertilizantes rusosTras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, el Grupo de los Siete (G7) y sus aliados impusieron amplias sanciones contra Moscú, incluidos el sector financiero y bancario, el transporte, la energía y muchos otros. Rusia fue excluida del sistema de pagos SWIFT, así que sus bancos no pueden realizar o recibir pagos internacionales mediante este mecanismo. Pese a que el Consejo Europeo aseguró que las sanciones no afectarían a las exportaciones rusas de alimentos a los mercados mundiales, los productos agrícolas rusos están bloqueados en los puertos europeos. Las restricciones mencionadas paralizaron el comercio ruso, ya que los clientes del país no podían efectuar pagos a través de los mecanismos bancarios establecidos ni cumplir con Moscú las operaciones en divisas dominantes.En marzo pasado, la prensa occidental admitía que las sanciones antirrusas afectaban gravemente al mercado mundial, ya que "la escasez de fertilizantes pone en peligro el suministro mundial de alimentos". En mayo, la Unión Africana, formada por 55 Estados miembros, dio la voz de alarma por el "impacto colateral" de las sanciones sin precedentes de Occidente sobre los suministros de alimentos de Rusia.Aun así, hay otros efectos adversos del bloqueo de los fertilizantes rusos y entre ellos están el aumento de los precios de los alimentos y la inflación. Cabe destacar que el 30% de las exportaciones mundiales de trigo provienen de Rusia y Ucrania, y dos tercios de estas exportaciones proceden de Rusia. En cuanto a los fertilizantes, la cuota mundial de este producto de Ucrania es insignificante. De ahí que el alza de precios para los fertilizantes se deba a las restricciones impuestas contra Rusia.El establecimiento de los corredores humanitarios en el mar Negro no pudieron suavizar la crisis alimentaria significativamente, ya que la mayor parte de estos suministros iban a los países industrializados en lugar de ser enviados al Sur Global que sufre de hambruna. Mientras tanto, los suministros agrícolas de Rusia siguen bloqueados por Occidente, a pesar de que Moscú está dispuesto a proporcionar gratuitamente cientos de miles de toneladas de fertilizantes y grano a los países pobres y necesitados.

📈 mercados y finanzas, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, cereales, occidente