Perú: tras tregua de fin de año se espera que aumente la protesta social

El expresidente peruano Pedro Castillo insistió en su inocencia y calificó al Gobierno de la mandataria Dina Boluarte de "tiránico".

En Perú el expresidente, Pedro Castillo, insistió en su inocencia y calificó al Gobierno de la mandataria Dina Boluarte de "tiránico" y agregó: "Jamás cometí delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni dije a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno".El destituido ex mandatario compareció en una audiencia ante el tribunal de apelaciones y pidió su liberación.En Órbita entrevistó a la politóloga peruana Eliana Carlín, para quien, escuchada su defensa, parece muy poco probable que Castillo alcance su reclamada libertad.El 7 de diciembre el entonces presidente Castillo intentó cerrar el Parlamento, estableciendo un Gobierno de excepción. El Congreso lo destituyó del cargo y nombró como jefa de Estado, por sucesión constitucional, a Dina Boluarte.Boluarte y el Congreso son resistidos por la mayoría de la población, lo que dio pie a protestas en las que han fallecido 28 personas hasta la fecha. En este marco, Carlín explicó que, aunque las organizaciones sociales establecieron una tregua hasta el 4 de enero, es de esperar que las protestas se intensifiquen.Por otro lado en Bolivia, el gobernador del departamento de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, fue imputado por presuntos delitos de terrorismo en el marco de la causa conocida como Golpe de Estado uno, que investiga el quiebre institucional de 2019 que obligó al entonces presidente Evo Morales a dejar el cargo.Entrevistado por Sputnik, el diputado del Movimiento Al Socialismo, Grobert Nogales, indicó que se trata de un personaje que siempre ha estado en la mira del pueblo boliviano por “haber incitado los crímenes de 2019 y haber apoyado el Golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales”.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el debate en Uruguay, donde el Senado sancionó el proyecto de reforma del sistema de seguridad social, que en marzo votará Diputados.El objetivo del Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou es que la iniciativa se convierta en ley en el primer semestre de 2023.En Órbita entrevistó a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social del país sudamericano para quien Uruguay está ante una reforma muy sensible que se elaboró dejando de lado un elemento clave: “el diálogo social”.También en esta edición de En Órbita abordamos la muerte, en Brasil, del exfutbolista norteño exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien falleció a los 82 años tras haber pasado un mes internado por un cáncer de colon.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

