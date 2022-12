https://sputniknews.lat/20221230/yo-estuve-alli-pele-el-unico-jugador-que-expulso-a-un-arbitro-en-bogota-1134199824.html

Yo estuve allí: Pelé, el único jugador que expulsó a un árbitro en Bogotá

Yo estuve allí: Pelé, el único jugador que expulsó a un árbitro en Bogotá

Yo estuve allí. Era un 17 de julio de 1968 en Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho, 'El Campín'. Ese día la Selección Colombia jugaba contra el Santos de Pelé...

Yo era una buena hincha de fútbol que iba a ver a Millonarios, el equipo capitalino, casi todos los domingos. Pero ese día fuimos con mis amigos para ver a la gran atracción: Pelé.El estadio estaba repleto, debíamos ser como 50.000 personas que íbamos, no tanto para alentar a la Selección, sino para disfrutar de un espectáculo único con el astro brasileño.Comenzado el partido, el Santos anotó un gol pero a los cinco minutos la Selección empató y los ánimos empezaron a caldearse en el terreno de juego.Nunca olvidaré cómo, casi hacia el final del primer tiempo, Pelé reclamó al árbitro, Guillermo Chato Velásquez, un penalti que este no concedió.Entonces, según el árbitro, Pelé le habría dicho algunas palabras subidas de tono, y este le sacó la tarjeta roja, cuando estas no existían.Ahí se armó la gresca, porque los de Santos se le abalanzaron al árbitro y lo llenaron de golpes. En un hecho digno de García Márquez, Velásquez tuvo que salir de la cancha y dejar de dirigir el partido.Mientras tanto, las tribunas repletas exigíamos el regreso de Pelé, aunque fuera en contra de los intereses de la Selección nacional.En una decisión inédita, la Federación Colombiana de Fútbol autorizó que el ídolo brasileño volviera al juego para evitar incidentes en El Campín. El partido continuó con el juez de línea como árbitro principal, llamaron a otro árbitro que de casualidad estaba en la tribuna de observador y uno de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, con saco y corbata, terminó de juez de línea.El encuentro finalizó 4 a 2 a favor del Santos, pero los que estábamos ahí solo queríamos ver al astro, así que nos pareció más que bien el resultado.Velásquez, que quedó con el rostro hinchado, denunció a Pelé y al Santos en una comisaría. El equipo se tuvo que quedar en Bogotá para contestar la denuncia y tuvieron que pagar una indemnización al árbitro.Pelé jugó varias veces en Colombia. Millonarios fue el equipo colombiano que más veces lo enfrentó y El Rey lo elogió expresando que de las cinco veces que jugaron casi nunca pudieron ganar.En el Mundial de México de 1970, Pelé consiguió la tercera estrella para Brasil, pero también en ese Mundial participó Velásquez como árbitro. Se reencontraron en un partido de exhibición en Miami, cuando Pelé jugaba para el Cosmos de Nueva York y el brasileño le pidió la tarjeta roja como recuerdo.De manera que yo también tengo mi anécdota personal con el ídolo que acaba de dejar este planeta para ascender a la eternidad.

