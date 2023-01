https://sputniknews.lat/20230102/rusia-apoyara-el-esfuerzo-de-lula-de-devolver-a-brasil-a-la-escena-internacional-1134254072.html

Rusia apoyará el esfuerzo de Lula de "devolver a Brasil a la escena internacional"

Rusia apoyará el esfuerzo de Lula de "devolver a Brasil a la escena internacional"

Sputnik habló con el senador ruso Konstantín Kosachov que se encuentra en Brasil acompañando a la presidenta del Consejo de Federación, Valentina Matvienko... 02.01.2023, Sputnik Mundo

Konstantín Kosachov, el vicepresidente del Consejo de la Federación (Senado ruso) opina que a diferencia del Gobierno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Lula está interesado en reactivar sus relaciones bilaterales en todos los continentes. De acuerdo con él, Lula pretende "devolver a Brasil a la escena internacional" y este objetivo debe ser apoyado por Rusia, como ha colaborado estrechamente con los BRICS en años anteriores. El vicepresidente del Senado ruso hizo hincapié en que Lula está interesado en aumentar el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la solución de conflictos y ampliar así el papel del derecho internacional. El interés es compartido con Rusia y "une a Brasil y Rusia, más que cualquier otra cosa". Mientras tanto, Brasil es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y Rusia está seguro que el actual puesto puede utilizarse eficazmente para avanzar en esta dirección, de acuerdo con el senador.BRICS y el apoyo a un mundo multipolarKosachov señala que los BRICS siguen desempeñando un papel relevante a la hora de "aportar multipolaridad a las relaciones internacionales". Afirmó que la mayoría de los problemas y conflictos mundiales tienen su origen en el "intento de los países occidentales de dominar el mundo, de guiarlo, de imponer a la otra parte del mundo sus propios valores, intereses, normas". Tal estado de cosas, continuó el senador, nunca será aceptable para la mayoría de los países del mundo, incluso definitivamente Rusia y Brasil. El refuerzo de la cooperación en el seno de los BRICS va resolver los problemas de desarrollo no solo de ambos países, sino que va servir a los intereses de todo el mundo.Para Kosachov, este posicionamiento de los BRICS a favor de la multipolaridad es un factor que ha aumentado el interés internacional por el bloque. Según él, los países que hoy intentan unirse a los BRICS quieren apoyar sus ideas y desean contribuir a este tipo de cooperación. "Espero que cuando el Sr. Lula, como uno de los cinco presidentes, vuelva a formar parte de los BRICS, eso refuerce definitivamente toda la construcción y probablemente le dé un segundo aire. Y con ello, sirve definitivamente a todo el mundo", señaló.Kosachov afirma que Rusia tiene interés en construir un mundo multipolar "sostenible" y "estable" y que el mayor reto intelectual dentro de los BRICS sería institucionalizar la multipolaridad. Detalló que el problema proviene de que el mundo unipolar está bien institucionalizado, mientras que el mundo multipolar "no está institucionalizado en absoluto". El derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que debe mantenerse en la medida de lo posible, no niega el hecho de que sea necesario desarrollar formatos internacionales e instituciones, profundizó.Para el vicepresidente del Consejo de la Federación, la creación de "reglas claras" y "aceptables para todos" tiene que realizarse en el esfuerzo común de los países para crear el mundo multipolar. Según él, esto debe hacerse de forma diferente a lo que han hecho los países occidentales que, en su opinión, "declararon el orden basado en normas sin elaborar ninguna norma, sin mostrar estas normas, solo simulando que estas normas existen de alguna forma". Kosachov está absolutamente seguro de que los cinco países que están en el BRICS, incluidos Rusia y Brasil, van por el mismo camino en ese sentido.Brasil y el conflicto ucranianoEl vicepresidente del Consejo de la Federación también comentó el interés de Lula por el conflicto en Ucrania. A lo largo del último año, el presidente brasileño ha hecho más de una declaración indicando que apoya una vía de negociaciones de paz sobre esta cuestión. Según Kosachov, este es también el interés de Rusia."Vemos que el presidente electo está muy preocupado por el actual conflicto en Ucrania. Creo que es un enfoque muy sabio en el que no toma partido, sino que quiere contribuir a una solución pacífica y eso es lo que quiere Rusia, Rusia quiere ver una solución pacífica al conflicto en Ucrania lo antes posible", señala.El senador considera, sin embargo, que este tipo de solución está vetada por las autoridades ucranianas debido a la influencia occidental y si Brasil puede contribuir con algún cambio en este enfoque para que Ucrania deje de negar cualquier intento de solución pacífica y negociación, esto ayudará. "Este tipo de contribución siempre será aceptada por mi país y creo que será vista con gratitud por la comunidad internacional", afirmó Kosachov.Vías de cooperación económica entre Brasil y Rusia Kosachov subrayó que Brasil es tradicionalmente el mayor socio comercial y económico de Rusia en América Latina. De acuerdo con sus datos, alrededor del 30% de los ingresos comerciales rusos con la región proceden de Brasil. Por ello, añadió el senador, el desarrollo de las relaciones entre los países es de interés mutuo. Destacó también que las relaciones entre Moscú y Brasilia son de carácter estratégico y afirmó que durante la reunión entre Lula y la presidenta del Consejo de Federación, Valentina Matvienko, ambas partes mostraron interés en mantener los lazos comerciales y aumentar el volumen de intercambios, así como "diversificar las direcciones de esta cooperación".Cree que hay dos mecanismos principales que pueden diversificar tales direcciones. Uno de ellos es el Consejo Empresarial, que trabaja de forma activa y que incluye por ambas partes a personas de grandes empresas que participan en cooperación bilateral. Existe también el otro mecanismo, la llamada Comisión de Alto Nivel sobre Cooperación que no se reúne desde 2015, pero puede reactivarse.

