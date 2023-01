https://sputniknews.lat/20230103/se-puede-utilizar-la-ley-antiterrorista-contra-los-llamados-bolsonaristas-radicales-1134282240.html

¿Se puede utilizar la Ley Antiterrorista contra los llamados bolsonaristas radicales?

El pasado 12 de diciembre, los partidarios más radicales del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, recorrieron las calles de Brasilia promoviendo una ola de protestas violentas acompañadas con la quema de coches y autobuses, los saqueos de edificios públicos y el intento de invadir la sede de la Policía Federal. Pocos días después, un empresario bolsonarista fue detenido por intentar hacer estallar una bomba en un camión cisterna frente al aeropuerto de la capital del país. Los dos episodios abrieron un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el atentado a la democracia. En el centro de la discusión está la pregunta: ¿los hechos violentos en la capital federal podrían encuadrarse en la Ley Nº 13.260/2016, popularmente llamada Ley Antiterrorista? Joao Cláudio Pitillo, profesor de historia e investigador de la Universidad de Estado de Río de Janeiro (UERJ), señala en primer lugar que las protestas en Brasilia no pueden considerarse legítimas "porque violan la Constitución al pretender hacer de las Fuerzas Armadas un poder moderador". En su valoración, este factor hace que las protestas actuales sean diferentes a las vividas en Brasil, por ejemplo, en 2013, en las llamadas Jornadas de Junio.En su opinión, las protestas actuales equivalen a terrorismo porque pretenden impedir la llegada al poder de un Gobierno elegido mediante un "proceso limpio y soberano". Pittillo agrega que en este contexto, la Ley Antiterrorista "puede y debe aplicarse". Pitillo agrega que el escenario sería diferente si los manifestantes protestaran contra un Gobierno autoritario. Según él, en este caso, entraría dentro del "derecho de rebelión consagrado en la Carta de la ONU". "Pero lo que estamos viendo ahora es lo siguiente: el Gobierno de Lula no es un Gobierno antidemocrático, no es un Gobierno que vaya a cercenar el derecho de ir y venir, la libertad de expresión, el derecho de reunión, las agendas a discutir en el ámbito popular", añade.El especialista en derecho constitucional Antonio Carlos De Freitas Junior tiene una opinión diferente, en su evaluación las protestas actuales no pueden enmarcarse en la Ley Antiterrorista, porque el texto actual trata del terrorismo basado en prejuicios de color, raza, etnia y xenofobia. Subraya que considera la ley muy importante, pero dice que las recientes protestas "se encuadran mejor en la tipificación de delitos contra las instituciones democráticas", incluida en la Ley 14.197/2021. Añadió que esta ley sería más adecuada para enmarcar los actos de violencia vividos en Brasilia. "Estos actos que se están llamando terroristas, de [colocación de] bombas, agresión, van más dirigidos contra las instituciones democráticas. No pretenden fomentar la agresividad ni el miedo o temor a causa de un origen, etnia, religión o algo parecido. Pretenden hacerse con el poder, dar un golpe de Estado. Así que encajan mejor en los delitos contra las instituciones democráticas", destacó Antonio Carlos De Freitas.¿Cómo evitar una nueva ola de violencia?Aunque algunos campamentos han empezado a desmantelarse tras la toma de posesión de Lula, la parte radical de la población descontenta con los resultados electorales sigue aspirando a una intervención federal. Ante esto, ¿cómo prevenir nuevos actos de violencia? Para Pitillo, lo principal es constatar que la Constitución de 1988 trajo avances que salvaguardan al país de una ruptura institucional, pero la sociedad debe estar siempre alerta ante cualquier amenaza a la Carta Magna. Antonio Freitas, por su parte, señala dos factores. La primera es la necesidad de actuar con energía para evitar que actos como los ocurridos en la capital federal queden impunes. "La impunidad es uno de los principales elementos de la criminalidad, desde los delitos más simples y banales hasta los más complejos. La falta de un tratamiento más enérgico por parte de las fuerzas policiales contra este tipo de ataques puede generar una situación que permita la proliferación de este tipo de ataques o una mayor movilidad para que los grupos extremistas radicales, no de origen étnico, por raza, origen, sino por ideologías políticas, puedan sentirse más cómodos, sentir impunidad para no solo continuar con estos actos sino para agravarlos", aseveró Freitas.Además, advierte de otro peligro que serpentea silenciosamente, y es que la falta de legislación específica contra las mentiras y tergiversaciones difundidas en el entorno de las redes sociales. Agregó que las bombas y las armas son formas concretas de violencia, pero que "la violencia silenciosa que produce la mentira también provoca fisuras, causa problemas a la democracia y puede destruirla"."El arma de la comunicación no tiene herramientas legales para impedir su uso, para evitar que deteriore la democracia. Es importante una legislación, un debate social, de la comunidad jurídica, política y social para mejorar las herramientas, evitando la mentira, la tergiversación de los hechos porque corroen la democracia. Son armas silenciosas porque solo acaban en el móvil, no es una bomba, no es un disparo, pero pueden causar problemas muy graves. A veces más graves que las armas y que las bombas", concluyó Freitas.

