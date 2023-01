https://sputniknews.lat/20230104/el-increible-hallazgo-de-un-cientifico-mexicano-que-podria-ser-clave-contra-la-obesidad-1134331624.html

El increíble hallazgo de un científico mexicano que podría ser clave contra la obesidad

Se trata de una cadena integrada por 164 bases de longitud que codifica una pequeña proteína de 28 aminoácidos. Además, participa en la regulación de genes relacionados con el metabolismo de diversos azúcares. Mirando Ríos explicó que es posible que el estudio de estas moléculas tenga un impacto para la salud humana, ya que algunas enfermedades pueden tener su origen en la falta de producción de algunos RNA pequeños, como AzuCR o la proteína AzuC. "Conociendo las funciones de los RNA's podemos atacar problemas complejos como sería la obesidad, la diabetes y, en un futuro largo el cáncer", comentó el coordinador de la Unidad de Genética de la Nutrición en la unidad periférica del IIBO en el Instituto Nacional de Pediatría.Dicho en otras palabras, el estudio de AzuCR y AzuC ayudará a comprender mejor cómo se producen enfermedades como la obesidad o la diabetes y hasta ciertos tipos de cáncer, lo que, a su vez, permitirá diseñar estrategias terapéuticas que lleven a reducir o bloquear su expresión en células cancerosas. De acuerdo con el experto, hasta ahora ha sido descubierta una decena de RNA's con funciones duales, tres de los cuales se deben al estudio de la bacteria Escherichia coli (E. coli), de donde proviene la recién nombrada por Miranda Ríos. RNA Conocido como la cadena de la vida, el ácido desoxirribonucleico (DNA por sus siglas en inglés) contiene la información que forma a cualquier organismo vivo. Sin embargo, ninguna célula puede formarse sin que alguien traduzca esa información. Precisamente, esa es la función del RNA, que permite la expresión o generación de proteínas. El científico universitario cuenta que los estudios que llevaron a este descubriemiento en los años 60 se realizaron en bacterias y, tiempo después, se descubrió que lo mismo ocurría en organismos más complejos. A principios de los años 90 se encontró que existen RNA's pequeños, de 30 a 300 bases de longitud, que tienen la capacidad de regular la expresión de genes y, cuando se unían a otros RNA's, afectaban su capacidad de producir proteínas. Pero eso no es todo, pues algunas de estas pequeñas moléculas también pueden producir proteínas pequeñas cuyas funciones son importantes frente a la virulencia de bacterias patógenas como Staphylococcus aureus o Vibrio cholerae. Es por eso que son conocidas como RNA's con funciones duales. "Es importante reconocer que el estudio de estos RNA's nos está llevando a comprender algunos mecanismos de enfermedad que antes no se conocían. Pensando en que algunos de estos genes van a producir proteínas resultaba que muchas de las enfermedades no se podían atribuir antes a que hubiera un gen defectuoso. Ahora sabemos que hay genes que producen RNA's que si no se producen en la cantidad adecuada pueden provocar enfermedades", explicó Miranda.Investigaciones contra el cáncerEn la actualidad, Juan Miranda Ríos estudia modelos de obesidad en un tipo de gusano llamado Caenorhabditis elegans (C. elegans) para ver cómo distintas dietas, altas en azúcares y en grasa, modifican la expresión de estos RNA's, bajo la premisa de que muchos de los genes que codifican proteínas y RNA's pequeños son muy similares en el humano. Asimismo, el experto universitario y su equipo revisan la expresión de estas moléculas para diseñar estrategias para eliminar su función y disminuir la alterción en células cancerosas.

