Crisis en Perú: legisladores acusan de injerencia al expresidente boliviano Morales

Crisis en Perú: legisladores acusan de injerencia al expresidente boliviano Morales

La clase política peruana critica a Evo Morales por su protagonismo en relación con Runasur, su proyecto progresista en el país, en tanto persiste la inestabilidad por las protestas. En otro orden, Rusia inicia una tregua en Ucrania por la Navidad ortodoxa. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Evo Morales, presidente de Bolivia de 2006 a 2019, es criticado por legisladores peruanos. Lo acusan de "injerencia", en el marco de la crisis política que atraviesa la nación incaica tras la salida del poder de Pedro Castillo.El ahora exmandatario peruano fue destituido por el Congreso de su país el 7 de diciembre, con el argumento de que ordenó cerrar el Parlamento.Castillo cumple una condena de 18 meses en prisión preventiva, mientras es investigado por los delitos de presunta rebelión, abuso de autoridad, entre otros.En el caso de Morales, los congresistas peruanos demandaron medidas diplomáticas por las actividades del líder sudamericano en el sur del país, donde ha promovido su proyecto geopolítico progresista Runasur.La presidenta peruana, Dina Boluarte, cuestionó la presencia del exmandatario y adelantó que analiza con Migraciones limitar su ingreso."Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y 'terruqueo' contra nuestros hermanos indígenas. El Perú profundo demanda una transformación de fondo", indicó Morales vía Twitter.El entrevistado considera que el actual Gobierno de Boluarte, "hasta el momento, no evalúa alterar las relaciones bilaterales" con la nación vecina.En paralelo, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte y varios ministros.La legisladora apunta a la responsabilidad de los integrantes del Ejecutivo sobre la veintena de muertos que ha dejado la represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones en favor de Castillo."Estas acusaciones serán revisadas. Hay cierta tendencia a que el Congreso no les dé mayor cabida. Ya hemos tenido bastantes denuncias constitucionales en estos últimos años en contra de funcionarios y autoridades, pero la gran mayoría son archivadas o, si llegan al Pleno, no avanzan", señaló Reyes.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— a la tregua ordenada por parte del presidente ruso Vladimir Putin en relación con el conflicto de Ucrania, con motivo de la Navidad ortodoxa.Por otra parte, inició en Chile la discusión del nuevo proceso constituyente en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Conversamos con Catalina Huerta, coordinadora política del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

